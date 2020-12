Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour que Call of Duty: Mobile divertisse toujours ses fans, Activision le renouvelle avec plusieurs surprises. Apparemment, l’un des prochains à arriver dans le jeu sera un nouvel emplacement pour son mode Battle Royale.

Ce qui se passe, c’est que récemment Activision a publié une image sur Twitter qui pourrait être le premier regard sur la carte de la nouvelle carte Battle Royale. D’après ce que nous pouvons voir, c’est un endroit plein de neige et de montagnes.

Dans le message, Activision a noté que les «billets de remontée» ne seront pas nécessaires. Au cas où vous ne le sauriez pas, il s’agit d’un type de billet utilisé par les snowboarders pour monter les remontées mécaniques. Il semble donc que ce type de transport sera un élément de la carte. Il y a aussi ceux qui pensent que c’est un signe qu’il y aura du snowboard et du ski à cet endroit. Nous verrons si cela arrive.

Vous pouvez consulter le teaser ci-dessous:

❄️🌨La neige est arrivée au bon moment et le meilleur … aucun billet de remontée n’est nécessaire! ⁣

⁣

🔜Bientôt disponible sur #CODMobile la saison prochaine! pic.twitter.com/QbR3K0SY3f – Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 12 décembre 2020

Il est à noter qu’Activision n’a pas publié plus de détails à ce sujet. Cela dit, une nouvelle version de test publique de Call of Duty: Mobile sortira bientôt et nous pourrions en apprendre davantage à ce sujet.

que pensez-vous de ces informations? Souhaitez-vous que ce soit le nouvel emplacement de Call of Duty: Mobile? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Mobile est disponible pour iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce FPS réussi en cliquant ici.

