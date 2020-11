Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Call of Duty: Guerre moderne Il est venu donner un nouvel air à une saga de jeux vidéo qui avait déjà perdu l’intérêt des gens en raison de sa formule usée et répétée. Cela a ajouté à l’inclusion de Warzone en a apparemment fait un véritable succès commercial pour Activision puisque le directeur financier de la société a veillé à ce que les ventes du jeu soient les plus élevées de l’histoire de la saga.

Apparemment, le succès de COD Modern Warfare Ce n’est pas seulement dans les ventes, puisque c’est aussi le jeu de la franchise avec le plus d’heures de jeu et que celles-ci ont été 7 fois plus élevées que dans le jeu vidéo précédent. Clairement la rejouabilité qui accorde le Battle Royale gratuit de Warzone affecté positivement ce chiffre.

Daniel Alegre, président et directeur financier d’Activision a déclaré que: «Les ventes de Modern Warfare au cours de la première année sont les plus élevées de l’histoire de Call of Duty avec les deux tiers du total vendu numériquement, et nous constatons la force du système de jeu renouvelé soutenu par des réserves nettes en PC et consoles quatre fois plus élevés qu’il y a un an. “

Avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus la première année, COD: Guerre moderne il met la barre haute pour son disciple, COD: Guerre froide Black Ops, qui est sur le point d’être publié.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord