Il est bien connu que les légendes du sport voient leurs carrières diminuées par différents types de blessures musculaires ou de ruptures qui ruinent les carrières dans diverses disciplines, et bien sûr avec la récente montée en puissance de l’esport évidemment cette catégorie ne serait pas exempte de ces malheureux incidents.

Et c’est que le joueur professionnel de la scène nord-américaine ZooMaa a publié sur ses réseaux sociaux qu’il va se retirer en raison de sa blessure au pouce, cette blessure réduirait considérablement ses performances dans Call of Duty, un jeu où les doigts rapides et bons les réflexes sont essentiels pour se démarquer au niveau compétitif, cela est bien connu de notre protagoniste et c’est pourquoi il prend la décision de se retirer.

Prendre du recul par rapport à Call of Duty compétitif … Lire: https://t.co/z3g9YRIvnC – NYSL ZooMaa (@ZooMaa) 19 janvier 2021

“Cela me brise le cœur de quitter un jeu dans lequel je mets mon cœur et mon âme chaque jour pendant huit ans.”, “C’était une course incroyable.” ZooMaa a exprimé.

La blessure de ZooMaa avait une histoire antérieure et c’est qu’il prétend avoir déjà subi une intervention chirurgicale, ce qui signifiait une énorme usure psychologique selon son propre témoignage, et avec le retour de cette blessure, le joueur a choisi de s’éloigner de la scène.



“Je n’aime pas concourir quand je ne peux pas être le ZooMaa que tout le monde connaît et aime et cela ne me semble pas juste pour moi et mes coéquipiers de devoir refaire tout cela et potentiellement faire plus de dégâts à ma main.” ajoutée.

Pour le reste, il commente qu’il aime l’Esports et Call of Duty, assurant ainsi qu’il continuera à soutenir la scène, nous espérons continuer à voir ZooMaa lié à ce qu’il aime.

