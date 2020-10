Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le jour des morts est une fête très importante au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine. Plusieurs sociétés de jeux vidéo le savent et veulent faire plaisir aux joueurs de cette partie du monde. L’un d’eux est Activision, une entreprise qui a annoncé qu’elle célébrerait le jour des morts dans Call of Duty: Warzone.

Par le biais d’une déclaration, Activision a annoncé qu’à partir du 30 octobre, un package Day of the Dead sera disponible dans Call of Duty Warzone et Call of Duty: Modern Warfare. Il s’agit d’un package qui contiendra les éléments déblocables suivants:

Offrant – Skin d’opérateur légendaire pour Macabre Macabre – Projet d’arme de crâne légendaire – Amulette Epic Fiesta – Carte de visite Epic Sacrifice – Epic Dead Emblem – Epic Graffiti

«Le jour des morts est une fête très importante en Amérique latine, donc le studio Infinity Ward et Activision sont très heureux de pouvoir offrir aux membres de la communauté une autre façon de célébrer cette tradition – mais maintenant avec un opérateur d’appel. of Duty et une série d’accessoires conçus spécialement pour eux », a annoncé Activision.

Souhaitez-vous avoir tout ce contenu? Il faut savoir qu’il sera mis en vente le 30 octobre et qu’il coûtera 1600 CP.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ce contenu? Êtes-vous impatient de célébrer l’événement? Dites le nous dans les commentaires.

Call of Duty: Warzone est disponible pour PC, PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez en savoir plus sur ce Battle Royale en cliquant ici.