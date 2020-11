Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S permettent aux joueurs de profiter de leurs titres préférés avec de multiples optimisations, telles que des temps de chargement réduits, une résolution plus élevée et même un taux d’images par seconde plus élevé. Tout cela se traduit par une meilleure expérience de jeu.

Des entreprises comme Infinity Ward et Activision permettent progressivement certaines optimisations pour leurs jeux, notamment Call of Duty: Warzone. Selon des rapports récents, le titre tire déjà parti du potentiel de la Xbox Series X, une console où il peut être apprécié à 120 fps.

Malheureusement, tout indique que cette amélioration n’est pas encore disponible pour PlayStation 5, car des sources assurent que le jeu fonctionne toujours à 60 fps sur la nouvelle console Sony.

Call of Duty: Warzone a reçu une prise en charge de 120 ips sur Xbox Series X

Selon Eurogamer et Digital Foundry, Call of Duty: Warzone peut désormais fonctionner jusqu’à 120 images par seconde sur Xbox Series X. Cette amélioration est passée quelque peu inaperçue, car les dernières notes de mise à jour ne le mentionnent pas.

Les médias ont fait des tests et ont constaté que les fps augmentaient dans la version Xbox Series X. Le processus a également été effectué avec PlayStation 5 et la surprise a été que le titre ne reçoit toujours pas de support pour 120 fps.

Comme nous l’avons mentionné, Call of Duty: Warzone fonctionne toujours à 60 fps sur PlayStation 5. Les développeurs n’ont pas commenté ce sujet, mais on estime que ce n’est qu’une question de temps avant que la version du système Sony ne soit optimisée.

Pourquoi Call of Duty: Warzone ne fonctionne-t-il pas à 120 ips sur PS5?

Il convient de rappeler que Rocket League fonctionnera à 120 ips sur Xbox Series X et Series S, mais pas sur PlayStation 5. Psyonix a récemment suggéré que l’amélioration de la rétrocompatibilité est plus accessible sur les consoles Microsoft.

Cela pourrait donc expliquer dans une certaine mesure l’absence de 120 ips dans Call of Duty: Warzone pour PlayStation 5. Des sources indiquent que le titre fonctionne en rétrocompatibilité avec PlayStation 4, mais il n’y a pas d’option pour activer un taux plus élevé images par seconde.

Il n’est pas totalement exclu qu’Infinity Ward et Activision doivent travailler sur un portage complet du jeu pour qu’il puisse tourner à 120 fps sur PlayStation 5. Pour l’instant il n’y a plus d’informations sur le sujet, mais nous resterons en suspens sur le sujet.

Call of Duty: Warzone est maintenant disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.