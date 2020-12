Il dictionnaire d’Oxford nommé le mot selfie comme mot de l’année en 2013. Le selfie ou selfie était devenu un phénomène mondial. Pour illustrer l’actualité, la BBC a montré une photographie dans laquelle Pape de Rome Il a posé avec des jeunes prenant le selfie requis. Le phénomène n’est peut-être pas aussi exagéré que cette année-là, mais aujourd’hui, des millions de selfies sont toujours publiés sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou Facebook malgré le succès des danses de TIC Tac et Bobines Instagram.

Les selfies ou selfies sont déjà naturels. Quand quelqu’un tombe sur un célèbre, ne demande plus d’autographe. Pas même une photographie. Les selfies sont demandés depuis des années, quelque chose de si facile à faire grâce ou grâce au caméras frontales des téléphones intelligents. Mais les selfies sont quelque chose qui a toujours été fait.

Représentez le vôtre ou te représenter C’est quelque chose que nous faisons depuis le début de la photographie. La première photographie dont nous avons la preuve correspond à un paysage, celui dit Point de vue du Gras ou Vue depuis la fenêtre du Gras, prise en 1826 par Joseph Niépce. Cependant, tant que la photographie pouvait être prise en quelques minutes au lieu d’heures, le portrait était le genre le plus demandé par la population, de manière démocratique, adaptée à tous les budgets, pour avoir une image de nous-mêmes pour la postérité.

Il n’est donc pas étonnant qu’au début du XXe siècle, il y a plus d’un siècle, le premier caméra selfie, une façon de se faire un portrait sans dépendre d’une autre personne. Son nom commercial était PhotoRéflex et son gérant, l’inventeur Luther Simjian. Voici son histoire.

L’agitation Luther Simjian

Les premières années de Luther George Simjian ils n’étaient pas faciles. D’origine arménienne, Simjian est né en 1905 à Aintab dans ce qu’on appelait alors Empire ottoman. Son père était courtier d’assurance pour une société autrichienne et, malheureusement, sa mère est décédée alors qu’il n’avait que quelques années. Entre 1915 et 1920, Simjian a dû partir en exil avec ta famille fuyant le génocide arménien. D’abord en Syrie, où il a perdu sa belle-mère et ses demi-sœurs, puis en France et enfin aux États-Unis.

Justement, aux États-Unis, Simjian pourra reconstruire sa vie et, coïncidences du destin, l’une de ses premières œuvres consiste en coloriage. La photographie sera sa passion pour le reste de sa vie, et bien qu’il soit connu comme un inventeur multidisciplinaire, toutes ses inventions sont basées sur sa connaissance de la photographie. À titre d’exemple, sa tentative de guichet automatique, qui bien que cela ne fonctionne pas, a utilisé la photographie pour reconnaître les espèces et les chèques et fournir un reçu à l’utilisateur. Mais il y a plus à son actif: des rayons X couleur, un simulateur de vol, un prédécesseur du téléprompteur, etc.

Mais allons-y par parties. On disait qu’à l’âge de quinze ans, le jeune et agité Luther Simjian trouve un travail coloriage. À l’époque, il poursuit ses études et finit par travailler comme photographe médical à la Yale School of Medicine. En 1928, à 23 ans, il sera nommé premier directeur du département photographie de cette même école de médecine. Avec ses photographies, il a contribué à diffuser la médecine à travers diapositives de haute qualité au-delà des dessins ou schémas classiques.

La caméra selfie

Et en 1929, Luther Simjian va breveter l’une de ses premières inventions. Va l’appeler PhotoRéflex et il s’agira d’un appareil photo conçu pour prendre des portraits de soi, ce que nous connaissons aujourd’hui comme un selfie ou un selfie qui sera breveté la même année. Ou, comme l’appelle le magazine spécialisé Popular Science, «Automatic Photographer Lets You Pose Yoursel», ou en espagnol, le photographe automatique qui vous permet de vous poser.

Bien que la taille de l’invention ne soit pas très claire dans le brevet, sur la photographie de Popular Science, nous voyons Simjian lui-même avec son appareil photo dans ses mains, un appareil photo de taille normale pour l’époque. Selon le magazine, “après cinq ans d’expériences”, l’invention consiste à placer le sujet devant sept miroirs, pour qu’il se voie réfléchi sous sept angles. Après avoir choisi la meilleure pose, “le sujet appuyer sur un bouton et une caméra invisible prend l’image à l’angle de miroir choisi ». Automatiquement, le film est changé pour un autre pour prendre une autre photo. Allez, un mélange entre caméra selfie et photomaton comme ceux que l’on trouve dans les centres commerciaux ou les stations de métro et de train.

Un autre médium de l’époque, Scientific American, décrit la caméra selfie PhotoRéflex avec ces mots: un miroir central, face à la caméra, glisse verticalement lorsque on appuie sur un bouton qui active un dispositif hydraulique. Un objectif réduit l’image à la bonne taille pour donner plus de profondeur et de définition sur le négatif. D’autre part, le miroir central a rainures horizontales de sorte que lorsqu’il glisse vers le bas, l’exposition se fait à travers cette fente. En combinant le miroir central et les miroirs complémentaires, la bonne image pour le client est obtenue. Enfin, un photographe professionnel s’occupe de révéler le film déjà exposé et l’imprime normalement.

Loin de rester dans le simple brevet, Simjian a voulu commercialiser son invention. Pour cela, il a créé l’entreprise Société PhotoReflex, qui a été active entre 1929 et 1935. Pour rendre cela possible, il a collaboré avec Société Sperry Gyroscope, une entreprise d’électronique d’où sont issues des inventions liées à la navigation, à l’aéronautique et à la technologie militaire.

Un photomaton pour le public

Bien que la version actuelle du selfie ou du selfie soit très personnelle, grâce au fait que nous avons tous un smartphone avec caméra frontale, l’invention de Luther Simjian Il n’a pas été popularisé à cet égard, mais a été vendu comme premier système de photomaton à utiliser dans les lieux publics.

Et rappelons-nous qu’à l’époque où il était inventeur et promoteur de PhotoRéflexSimjian était toujours directeur du département de photographie à la Yale School of Medicine. C’était comme ça jusqu’en 1931, il a déménagé à New York. L’une des raisons était d’étudier à l’Université de Columbia.

Une autre raison était de lancer son invention avec l’une de ses premières applications était en 1931 à New York. Plus précisément, dans les grands magasins de John Wanamaker. La caméra a été intégrée dans une cabine, une cabine comme les actuelles photomatons ou photomatons, photomaton en anglais. Ainsi, l’utilisateur pouvait se voir sur l’écran, ou plutôt dans l’un des miroirs de l’appareil, et choisir la version qui lui plaisait le plus. Tout cela automatiquement.

Cependant, l’invention n’a pas eu le succès escompté. Oui, aujourd’hui le selfie est à l’ordre du jour et depuis des années nous l’avons vu des photomatons partoutMais la caméra selfie de Luther Simjian n’a pas fait son chemin. Par conséquent, Simjian a fini par vendre ses droits sur la caméra PhotoRéflex.

Mais cela ne signifie pas que ce fut un échec. L’invention était bonne, elle a jeté les bases, a inspiré d’autres inventions et, précisément, pour Simjian lui-même c’était l’une de ses premières expériences en tant qu’inventeur et en tant qu’entrepreneur. De plus, grâce à PhotoRéflex, Simjian a découvert l’autofocus en photographie. D’où un brevet surgirait en 1931 et un autre en 1932 avec le nom de appareil photo autofocus.

La carrière d’inventeur et d’entrepreneur de Luther Simjian Il a continué à enchaîner invention après invention. Au point qu’en 1997 un article intitulé Edison de notre temps lui était dédié. Edison parce que breveté plus de 200 inventions en 70 ans. Cependant, si Edison en a profité sur le plan pécuniaire, Simjian n’a pas connu le même succès commercial dans tous. Et dans certains cas, sa paternité était diluée jusqu’à des décennies plus tard, comme le guichet automatique, entre autres.

