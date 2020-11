Ces 63 applications Android payantes peuvent être téléchargées gratuitement ou à prix réduit pour une durée limitée. Profitez de réductions!

En ce Cyber ​​Monday, vous n’avez pas besoin de dépenser trop d’argent pour profiter de certains des meilleures applications et jeux payants pour Android qui existent sur Google Play. Parce que les développeurs nous offrent la possibilité de réaliser applications gratuites qui coûtaient de l’argent, ou les jeux qui pendant une durée limitée sont fortement réduits.

Parmi les offres de ce lundi, il est possible de trouver des applications du niveau de CandyCons non emballé, l’un des meilleurs packs d’icônes pour Android, ainsi que l’une des meilleures applications de photographie telles que Photopills.

Il est également possible de trouver la version payante du meilleur lecteur de musique pour Android, Ampli de puissance. Et bien sûr, on n’oublie pas les jeux, où il est possible de trouver des titres du niveau de Crashlands ou Levelhead.

Applications payantes Android gratuites

CandyCons Unwrapped | Gratuit 1,19 eurosDarkonis – Pack d’icônes | Gratuit 1,39 eurosEthereal pour Substratum • Q, Pie, Oreo, Nougat | Gratuit 1,09 eurosAll Task Reminder Pro + Widget | Gratuit 2,99 eurosNotes de cours – Notes de classe simplifiées | Gratuit 2,99 eurosScreen Draw Capture d’écran Pro | Gratuit 2,99 eurosCapture d’écran Pro 2 | Gratuit 1,49 euros90X Duplicate File Remover Pro | Gratuit 7,99 euros

Jeux payants pour Android gratuits

Hoopa City | Gratuit 3,49 eurosCyber ​​Fighters: Ligue des Cyberpunk Stickman 2077 | Gratuit 0,59 eurosDefender Battle: Hero Kingdom Wars – Jeu de stratégie | Gratuit 1,99 eurosÉlever le vaisseau spatial (Grow Spaceship) | Gratuit 0,89 eurosDr. Panda dans l’espace | Gratuit 4,49 eurosGalaxy Attack: tireur extraterrestre (Premium) | Gratuit 0,99 eurosZombie Masters VIP – Jeu d’action ultime | Gratuit 1,09 eurosDungeonCorp. S> Un jeu à obtention automatique! | Gratuit 1,09 eurosWonder Knights PV: RPG de tir rétro | Gratuit 2 eurosOne Line VIP: une touche de puzzle dessin | Gratuit 1,89 euros[VIP] +9 Chevalier bénissant Dieu – Cash Knight | Gratuit 9,49 euros

Applications payantes pour Android proposées

WallRod Papiers peints | 0,59 euros 2,39WallRod Papiers peints | 0,89 euros 1,19Unlocker version complète Poweramp | 2,49 euros 4,99PhotoPills | 5,49 euros 10,99Licence ASR | 0,89 euros 2,99Filtre à lumière bleue pour éviter les migraines et l’insomnie | 2,09 euros 4,19WiFi Analyzer Premium | 1,99 euros 3,99Drink Water Reminder Pro: Plans d’hydratation | 2,29 euros 4,19Navigateur CryptoTab Pro | 1,19 euros 2,39Business Card Reader Pro – Scanner de cartes | 17,99 euros 64,99Electrodoc Pro | 2,39 euros 3,99Icônes de contour – Pack d’icônes – VENTE! Cyber ​​Monday | 0,79 euros 1,59Application Scanner de documents FineScanner AI Pro-PDF + OCR | 17,99 euros 64,99Serveurs Pro Ultimate | 4,49 euros 8,99Accordable: accordeur et métronome | 1,49 euros 4,39Belly Fix – 12 jours PRO | 1,39 euros 4,59Vibion ​​- Pack d’icônes | 0,59 euros 1,49Enregistreur vocal facile Pro | 2,29 euros 3,99Lichtspeer | 0,79 euros 4,49AmoledPapers | 0,59 euros 2,09

Jeux payants pour Android proposés

Levelhead | 3,59 euros 7,49Crashlands | 3,59 euros 7,49fMSX Deluxe – Émulateur MSX complet | 3,09 euros 5,49RunGunJumpGun | 1,19 euros 3,59IMAGEine Premium | 0,99 euros 2,29Ordia | 1,99 euros 4,49Oh… Monsieur! Le Hollywood Roast | 1,19 euros 3,59Demon’s Rise 2 | 3,09 euros 6,49Dragon Castle: Le jeu de société | 0,99 euros 3,49AntVentor: aventure pointer-cliquer | 0,99 euros 1,99Voisins de l’enfer: Saison 2 | 0,99 euros 3,99Causalité | 0,99 euros 2,29Cat Lady | 1,19 euros 2,39Vous êtes Hope | 2,39 euros 4,49Lumino City | 0,79 euros 5,49BMX pompé 3 | 0,79 euros 4,49Trail Boss BMX | 0,79 euros FRAMED | 0,79 euros 3,19Âmes rebelles | 1,59 euros 7,99Chameleon Run | 0,79 euros 2,19Route de la mort au Canada | 2,29 euros 9,99Suzy Cube | 0,79 euros 4,49Morphite Premium | 2,99 euros 8,99realMyst | 1,59 euros 7,99

VOIR LES COMMENTAIRES