Le satellite CE-SAT-1 est équipé d’une caméra reflex 5D Mark III de Canyon capable de capturer des images haute résolution autour de la Terre. Grâce à un site Web interactif, Canon permet aux utilisateurs d’expérimenter des images précédemment capturées à partir du satellite comme s’ils prenaient eux-mêmes les photos.

L’expérience offre aux utilisateurs la possibilité de voyager dans différentes parties du monde pour émuler des photos comme s’ils avaient été capturés par le satellite. Le tout accompagné d’une narration guidée par l’astronaute Marsha Ivins, offrant quelques détails intéressants, comme le rapporte Engadget.

Actuellement, il est uniquement possible de prendre des captures photographiques d’endroits spécifiques tels que Dubaï, New York ou les Bahamas – entre autres – et de les enregistrer sur notre appareil. Chaque instantané reflète le Emplacement et altitude de l’image, mais la plage de cadrage est très limitée, car nous avons vraiment affaire à des images déjà capturées.

Avec cette démonstration, Canon entend montrer les capacités de ses caméras et dévoiler son microsatellite, de taille similaire à un tonneau de vin. Le satellite CE-SAT-1 Il a été lancé en 2017 et est capable de faire le tour du monde toutes les heures et demie à une vitesse de plus de 27000 kilomètres par heure.

Canon a tenté de lancer un satellite mis à jour

L’été dernier, Canon a tenté de lancer un nouveau satellite appelé CE-SAT-1B, un modèle mis à jour de celui qu’ils ont déjà en orbite. Malheureusement, cela a été perdu lorsque la fusée Electron fabriquée par RocketLab a subi un échec fatal. quatre minutes après son lancement. La fusée transportait des charges utiles pour trois clients, dont Canon.

Ce fait n’a pas diminué les illusions du constructeur japonais, qui poursuit actuellement son programme de microsatellites à lancer en 2030. La société a un site Web sur lequel ils expliquent le but et l’intérêt des petits satellites. Celles-ci sont moins chères et réalisables avec moins de ressources.

Sur son propre site Internet, le constructeur japonais propose également de très bons détails sur son satellite actuel. Des caractéristiques techniques au processus de développement et de lancement. Pour ceux qui souhaitent profiter d’une galerie photographique complète de la Terre, Canon propose également une section spécifique avec des images de haute résolution.