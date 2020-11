Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Le 2 novembre Capcom ont signalé qu’en raison d’un accès non autorisé à leurs réseaux, ils rencontraient des problèmes de connexion qui affectaient plusieurs de leurs jeux et serveurs. À ce moment-là, la société a assuré qu’il n’y avait pas de faille de sécurité pour les utilisateurs ou de fuites, même si maintenant on savait que c’était plus grave.

Apparemment, il ne s’agissait pas d’un simple accès non autorisé, car des étrangers se sont infiltrés dans les réseaux de Capcom et à travers un le ransomware a réussi à accéder à des milliers de données secrètes que l’entreprise avait stockées. Parmi ceux-ci figurent de nombreux secrets sur les jeux à venir, les adresses, les données personnelles des travailleurs et toutes sortes d’informations financières.

Les pirates Ils ont extorqué la société et ont exigé un paiement pour ne pas avoir révélé les informations sur le réseau, Capcom a refusé et a publié toutes les informations détournées. Il a été révélé que Resident Evil VIII Village sortira en avril et aura une démo en avant-première. Ce nouveau Resident Evill aura également un mode multijoueur appelé Project Highway et qui pourrait atteindre un mode complémentaire comme l’était le multijoueur du remake de 3.



Il y a aussi des informations sur le nom de code du projet “GUILLOTINE»Cela arriverait à Switch en février et en mai pour d’autres plates-formes. Il y a aussi un autre projet «Reiwa» pour mai, sans plate-forme. Il a même été divulgué que Monster Hunter Rise pourrait frapper PC en octobre 2021.

Les Les codes sources DMC2 et Umbrella Chronicles ont également été révélés et des informations ont été publiées sur une version de Resident Evil 4 pour OCulus VR. Enfin Capcom a reçu 10 millions de dollars de Stadia pour lancer RE 7 et 8 sur la plateforme et Sony a payé 5 millions pour avoir l’exclusivité de la VR du prochain Resident Evil.

En ce qui concerne les données des personnes, pour le moment, il est confirmé que les données de pratiquement tous les travailleurs de Capcom ont été révélées et la société confirme toujours la possibilité que des données de 350000 utilisateurs aux États-Unis et au Japon aient été divulguées.

