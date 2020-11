Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Nintendo a commencé cette mode de mini-consoles en 2016 avec sa mini NDA ET SNES. C’était une question de temps avant que tous les autres développeurs ne sortent leurs propres mini-consoles rétro, C64 Mini, Neo Geo Mini, PlayStation Classique, etc. Maintenant c’est au tour de Capcom, qui veut attraper les nostalgiques de leurs arcades.

C’est le nouvellement annoncé Rétro Station Capcom, qui a un écran intégré à son matériel et 10 titres classiques tels que: Mega Man The Power Battle, Mega Man 2 The Power Fighters, Mega Man X, Mega Man Soccer, Mega Man & Bass (version console japonaise), Street Fighter II, Street Fighter II ‘Champion Edition, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo et Super Puzzle Fighter II Turbo.



La console sera vendue au Japon pour 21780 yens, quelque chose comme 210 $. Il sera fabriqué par Gantaku, société qui a créé le Neo Geo Mini et sortira le 1er décembre. Nous ne savons toujours pas si cette console atteindra officiellement l’Occident, même si les importateurs finissent toujours par l’apporter.

Cordialement

