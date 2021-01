Capcom a expliqué que la nouvelle démo de RE Village aura plus d’éléments jouables

La démo de Resident Evil Village sur PS5 s’avère être un tel succès, à tel point que les serveurs du PlayStation Network se sont écrasés la nuit de la sortie de la version d’essai sur le Store. Souviens-toi que Maiden est une démo technique dans laquelle nous devons échapper à une cellule et au château avec un caractère non officiel de la huitième tranche et cette expérience visuelle est d’offrir aux joueurs un premier contact. Maintenant bien, Capcom a expliqué qu’il y aura plus de versions jouables avant le lancement du jeu..

Démo future et avec des nouvelles

A travers son compte Twitter, Capcom nous a poussé vers les autres joueurs Restez à l’écoute pour la nouvelle démo de Resident Evil Village et proposera également de nouveaux mécanismes pour rendre l’expérience plus jouable Et n’observons pas seulement comme dans le test Maiden.

De l’équipe de développement: «Nous avons créé la démo MAIDEN comme une surprise pour les joueurs PS5 afin de montrer à quel point nous pouvons pousser la PS5 à ses limites – c’est pourquoi nous avons ajouté ‘Visual Demo’ au titre. Pour ceux d’entre vous qui recherchent une démo de gameplay plus charnue… restez à l’écoute! » – Capcom Dev 1 (@ dev1_official) 22 janvier 2021

Comme expliqué dans le tweet: «Nous avons créé la démo MAIDEN comme une surprise pour les joueurs PS5 pour montrer jusqu’où nous pouvons pousser la PS5 à la limite, c’est pourquoi nous avons ajouté ‘Visual Demo’ au titre. Pour ceux d’entre vous qui recherchent une démo de jeu plus substantielle … restez à l’écoute! De telles déclarations nous invitent à attendre la prochaine démo qui promet de proposer une version plus jouable et terrifiante.

Rappelons que Resident Evil Village a déjà une date de lancement pour cette année sur toutes les plateformes et si vous voulez en savoir plus, un groupe d’experts a analysé la démo technique de Maiden sur PS5 et le résultat est surprenant.