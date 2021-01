Capcom élève les personnes touchées par sa cyberattaque à plus de 16000 personnes, mais pourrait être beaucoup plus

La société continue d’enquêter sur la violation de données personnelles, avec près de 390 000 comptes potentiellement concernés.

En novembre dernier, Capcom a signalé une grave cyberattaque qui a conduit à la fuite de documents de l’entreprise comme du chantage par les responsables, qui nous ne partageons pas dans 3DGames pour être le résultat d’extorsion. Outre l’accès aux documents de l’entreprise, Capcom a affirmé que les données personnelles de jusqu’à 350000 personnes Ils étaient potentiellement vulnérables à la suite de l’attaque, une estimation qu’ils augmentent dans un nouveau communiqué officiel avec les dernières données de leur enquête.

Il y a 16415 cas confirmés, et jusqu’à 390,000 potentielsAlors que le nombre initial de cas confirmés était de 9 personnes, les enquêtes de Capcom concluent maintenant que le total est 16,415 personnes dont les données personnelles ont été compromises par la fuite, entre les employés et leurs familles, les anciens employés et les partenaires commerciaux. En cela, la société rappelle que les informations compromises n’inclut pas les coordonnées bancaires ni les cartes de crédit, puisque “toutes les transactions en ligne sont gérées par un fournisseur tiers”.

De même, Capcom augmenter vos prévisions pessimiste des 350000 personnes jusqu’à un potentiel maximum de 390.000 personnes affectée dans le pire des cas. Malgré la croissance, le rapport pointe un détail positif: Capcom n’a trouvé aucune indication que tous les 18 000 comptes d’utilisateurs en Amérique du Nord (Capcom Store et son portail eSports) mentionnés dans leur rapport initial de novembre sont à risque, et par conséquent, ils les ont supprimés de leurs prévisions potentielles. Ou, en d’autres termes, les comptes Capcom Store en Amérique du Nord semble être en sécurité.

Les jeux en ligne de Capcom n’ont pas été affectésDe plus, et de la même manière que pour les cartes de crédit, Capcom et les services en ligne leurs jeux fonctionnent “sur des serveurs externes ou tiers. Par conséquent, ces systèmes n’ont pas été affectés par cette attaque de ransomware, et sont sûrs pour les clients de Capcom d’aller en ligne et de jouer ou d’acheter les jeux de l’entreprise en ligne. “Les 16 000 cas confirmés, comme mentionné ci-dessus, sont limités à employés et anciens employés, ainsi que leurs proches et partenaires commerciaux.

Cependant, l’enquête est en coursEt les 390 000 cas potentiels pourraient inclure des informations sur les acteurs et les utilisateurs de l’entreprise, indique le document. Pour les utilisateurs qui pensent avoir été affectés par les fuites, la société a fourni les éléments suivants moyens de contact dans le but de demander des informations:

Japon: Tél.0120-400161

Amérique: www.capcom.com/support

Europe, Moyen-Orient et Afrique: feedback@capcom.com

Capcom réitère ses plus sincères excuses pour cet incidentEn cela, ajoutent-ils, les systèmes internes de Capcom ont déjà récupéré de l’attaque «principalement», et les opérations commerciales de la société sont revenues à la normale. L’entreprise n’anticipe pas d’évolution de son prévisions pour l’exercice (31 mars 2021), et promet de rendre compte de l’évolution de l’affaire si nécessaire. “Capcom, encore une fois, réitère vos plus sincères excuses pour toute complication ou inquiétude découlant de cet incident. “

“En tant qu’entreprise qui travaille avec du contenu numérique, elle prend cet incident très au sérieux”, indique le communiqué. “Pour éviter que des événements similaires ne se reproduisent, [Capcom] accepte de renforcer encore plus sa structure de gestion, tandis que canaux légaux autour d’actes criminels tels que l’accès non autorisé à leurs réseaux. “Nous vous rappelons que Capcom a des jeux comme Monster Hunter Rise sur le point de clôturer l’exercice, une aventure qui a publié une démo gratuite sur Nintendo Switch ce mois-ci.

En savoir plus: Capcom, Cybersecurity and Hacker.

