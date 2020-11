Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 17h44

Selon un rapport du portail Ordinateur Bleeping, lundi 2 novembre dernier, les serveurs de Capcom ils ont été handicapés par un groupe extérieur à l’entreprise. Apparemment, ce même groupe était également responsable du vol d’environ 1 To d’informations, y compris des données privées, à la fois des employés et des clients.

Capcom il a déjà statué sur la question, et ils assurent qu ‘”pour le moment, rien n’indique que des informations sur les clients aient été divulgués”, en plus du fait que “ils consultent déjà la police ainsi que d’autres autorités correspondantes”. Voici un fragment de leurs déclarations:

«En ce moment, Capcom consulte la police ainsi que d’autres autorités compétentes lors de la conduite de l’enquête et prend des mesures pour restaurer les systèmes. La société continuera à proposer des mises à jour pertinentes au fur et à mesure que les faits deviendront plus clairs, par le biais de pages Web et d’autres moyens. “