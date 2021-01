Capcom et Ubisoft se sont mis d’accord sur un événement spécial The Division 2 pour l’anniversaire de Resident Evil

Jeudi dernier, Capcom a dévoilé une multitude de nouvelles de Resident Evil lors de son récent événement célébrant le 25e anniversaire de la franchise: date de sortie de Resident Evil Village, une démo PS5 et même la confirmation du multijoueur Resident Evil Re: Verse. En dehors de tout cela, il y avait aussi place pour une collaboration très spéciale d’un jeu développé par une entreprise avec une longue histoire dans l’industrie: Ubisoft.

Événement spécial dans The Division 2

Ubisoft et Capcom ont annoncé un événement en jeu dans The Division 2 pour célébrer l’anniversaire de la série RE. L’événement crossover, qui aura lieu du 2 au 15 février, verra des tenues sur le thème de Resident Evil, des skins d’armes et plus encore entrer dans le jeu.. Nous vous laissons avec la vidéo tirée de la chaîne Ubisoft:

Tout joueur qui se connecte au jeu, début février, recevra la tenue Leon Kennedy RPD du remake de Resident Evil 2, tandis que plus de tenues peuvent également être débloquées en jouant plus. Dans la vidéo, nous pouvons voir la tenue de Jill Valentine du Resident Evil original et la tenue menaçante de l’agent Umbrella’s Hunk, qui peut être achetée dans The Division 2 lui-même.

Savoir plus: The Division 2 sera rétrocompatible sur PS5 et Xbox Series X

Rappelons que The Division 2 est actuellement disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et peut être joué sur PS5 et Xbox Series X / S grâce à la rétrocompatibilité.

▪ Date de sortie: 15/03/2019