Avant la présentation de Resident Evil Village Aujourd’hui, le site Humble Bundle a divulgué l’existence de Resident Evil Re: Verse, un titre multijoueur célébrant les 25 ans de la série. Maintenant, Capcom a officiellement révélé ce titre et a partagé des détails assez intéressants sur cette expérience.

Re: Verset, comme la résistance, Ce sera un titre multijoueur gratuit que tous les joueurs de Resident Evil Village pourront obtenir. De même, il semble que cet opus ne sera pas asymétrique, comme Resistance, mais plutôt que six joueurs ont pris le contrôle de personnages classiques de la franchise dans une série d’affrontements. Espérons que cette expérience sera mieux accueillie que son prédécesseur.

Resident Evil Village et Re: Verse arriveront sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC le 7 mai 2021. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce et le gameplay du jeu ici.

Via: Capcom

