La division jeux vidéo enregistre ses meilleurs bénéfices sur cette période, dans le sillage de Resident Evil 3 et MHW Iceborne.

Cette semaine, il était temps de parler de résultats financiers, et comme tant d’autres entreprises l’ont fait, Capcom publie son rapport avec les chiffres du deuxième trimestre de son exercice, de juillet à septembre 2020. Ici, et malgré l’absence de sorties renommées depuis Resident Evil le 3 avril, la division jeux vidéo de Capcom a signé le meilleur deuxième trimestre de toute son histoire Quant aux prestations, à dire bientôt.

La division jeux vidéo a augmenté ses bénéfices de 36,9%Au total, comme on peut le voir dans son rapport financier, la société clôt la période avec quelques chiffre d’affaires net de 42059 millions de yens (345 millions d’euros) entre toutes ses divisions, qui représentent un Amélioration de 12,8% par rapport aux données 2019 pour le même trimestre. Et avec cela, ils rapportent des bénéfices d’exploitation de 17 863 millions de yens (146,5 millions d’euros), soit une croissance de 27,7%. Si nous nous concentrons sur le segment Contenu numérique (jeux vidéo), les résultats marquent une nouvelle étape pour l’entreprise.

Les ventes nettes de cette division ont été 35,378 millions de yens (290,2 millions d’euros), soit 21,3% de plus que l’année précédente, alors que le le bénéfice d’exploitation atteint 19849 millions de yens (162,8 millions d’euros), avec une hausse de 36,9%. Comme nous l’avons mentionné précédemment, cela suppose que nouveau record absolu pour les bénéfices de la division des jeux vidéo Capcom pour un deuxième trimestre de l’exercice. Et encore une fois, il le fait dans un quart sans lancements notables de la société.

Capcom souligne la performance continue de ses titres de catalogueCapcom se démarque dans son rapport le lancement de Resident Evil 3, qui “a été publié en avril 2020, et a offert quelques ventes solides“Ils citent également les performances continues des jeux précédents, tels que Monster Hunter World et son extension Iceborne:” Les titres à forte marge du catalogue ont prouvé leur longue vie commerciale, y compris la croissance continue pour MHW: Iceborne, qui a été publié au cours de l’exercice précédent, qui ont tous généré des bénéfices. “

Pour couronner le tout, la société mentionne que “dans le sous-segment de Contenu mobile, les revenus issus de l’utilisation des licences des principales adresses IP de l’entreprise ont également contribué aux bénéfices. »Dans l’ensemble, la division jeux vidéo de Capcom a vendu 13,8 millions d’unités de logiciels au cours du premier semestre de l’exercice (premier et deuxième trimestres), dont 82% des ventes étaient numériques, environ 11,4 millions d’unités (via l’industrie des jeux).

82% des ventes de jeux vidéo de Capcom étaient numériquesDes résultats très positifs pour la division jeux vidéo, malgré l’absence de premières. Bien sûr, comme prévu étant donné la situation du COVID-19, le segment des machines d’arcade Capcom n’a pas eu la même chance, et enregistre les pertes de 262 millions de yens (2,15 millions d’euros) au cours du premier semestre de l’exercice en cours. De même, le segment de centres de divertissement (locaux physiques) diminuent leurs bénéfices de 72%.

Regard vers le futur Division des jeux vidéo de Capcom prépare les lancements de nouvelles tranches dans ses principales sagas, comme un Resident Evil 8 qui arrivera sur PS5, Xbox Series et PC, ou le plus récent Monster Hunter: Rise, exclusivement pour Nintendo Switch. Si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, dans cet article, nous nous intéressons au réglage de Resident Evil 8, et dans cet autre, nous passons en revue tous les détails sur Monster Hunter: Rise.

