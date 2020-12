Vivo prépare un nouveau trio de téléphones portables dont le lancement est à l’horizon, avec un lancement prévu pour le 28 décembre. Les téléphones seront, ou devraient être: le Vivo X60 qui donnera son nom à la série, le Vivo X60 Pro qui montera une marche et le Vivo X60 Pro + qui culminera dans l’échelle.

Il y a déjà eu une fuite timide du premier mais maintenant ils viennent à nous données sur votre équipement de caméra arrière. Des données toujours intéressantes car rappelons que Vivo intègre déjà régulièrement des systèmes de gimball dans les caméras de ses téléphones haut de gamme, et nous l’attendons également à bord du Vivo X60, bien sûr.

Les caméras arrière des Vivo X60 et X60 Pro

Selon la dernière fuite photographique du Vivo X60, le téléphone doit atterrir avec un appareil photo principal de 48 mégapixels. Une résolution qui est loin d’être rare aujourd’hui, mais qui sera appréciée si vous mettez le pied sur le marché avec un objectif à ouverture f / 1.6. Un objectif assez lumineux qui peut encore s’améliorer si ces 48 mégapixels sont fusionnés pour offrir des photos de 12 mégapixels.

Avec cet appareil photo principal, la fuite parle d’un deuxième appareil photo avec un objectif super grand angle et avec une résolution de 13 mégapixels, bien qu’il n’y ait pas ici de données sur l’ouverture de l’objectif. Pour la troisième, et apparemment la dernière caméra arrière du Vivo X60, nous aurions un appareil photo de 13 mégapixels dont la fonction serait uniquement de prendre des portraits. Autrement dit, une caméra pour les lectures de profondeur, ou peut-être une caméra qui a pris le contrôle pour capturer avec le mode Portrait, nous verrons ce que c’est exactement lorsque le fabricant l’annoncera.

Le Vivo X60 Pro arriverait avec 48 mégapixels f / 1,48 comme appareil photo principal

Les caméras du Vivo X60 Pro changeraient considérablement puisque la caméra principale respecterait le même capteur de 48 mégapixels mais son objectif aurait une ouverture de f / 1,48. Beaucoup plus lumineux même que l’appareil photo Vivo X60, et bien plus encore si nous ajoutons une combinaison de pixels pour les photographies de 12 mégapixels. Avec cette chambre principale, les deux chambres mentionnées ci-dessus et une caméra télescopique supplémentaire avec grossissement optique 5x et 8 mégapixels, atteignant jusqu’à 60 grossissements numériques. Quatre caméras donc pour le Vivo X60 Pro, si on ne compte pas mal.

Comme nous l’avons déjà dit, les deux caméras doivent avoir le système de stabilisation de cardan que Vivo a portées auparavant, en plus, très probablement, des lunettes signées Carl Zeiss. Sur le Vivo X60 Pro +, il n’y a pas de fuite de données concernant les caméras, au-delà de cela, il semble que la disposition du module arrière va changer et nous en aurons un en forme de L. Le 28, nous laisserons des doutes.

Via | GSMArena

Partager Les caméras des Vivo X60 et Vivo X60 Pro sont filtrées: capteurs de 48 mégapixels, stabilisation de la nacelle et plus