Google Chrome 88 est maintenant disponible à télécharger sur Google Play et, comme d’habitude, il est rempli de nouvelles. Certains activés, d’autres accessibles via un indicateur chrome et d’autres qui en théorie devraient l’être, mais pas. Nous vous disons les principales actualités que vous trouverez lors de la mise à jour de Google Chrome vers la version 88.

Google Chrome 88 rompt avec Flash et FTP, permet aux applications Web d’utiliser le système de paiement Google Play et vous permet éventuellement de prendre des captures d’écran en mode navigation privée et éviter d’être dérangé par les pages Web en demandant votre permission pour afficher les notifications, entre autres nouvelles.

Captures d’écran en mode incognito

Le mode incognito de Google Chrome comprend une série de protections afin que, dans la mesure du possible, ce qui se passe en mode incognito reste en mode incognito. L’une de ces protections est vous empêcher de prendre des captures d’écran, mais maintenant vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez.

La première fois que nous avons vu parler de cette possibilité, capturer l’écran en mode incognito était une option exclusive pour Chrome Canary, mais maintenant il s’agit de la version officielle. C’est toujours un drapeau Chrome, donc pas actif de l’usine. Vous devez activer # incognito-screenshot, dans chrome: // flags.

Tutoriels vidéos

Une autre nouveauté qui n’est pas encore active, mais qui doit être activée à partir des indicateurs de chrome du navigateur sont les didacticiels vidéo sur l’utilisation de Google Chrome. Après son activation, des tutoriels sous forme de courtes vidéos sur la façon d’utiliser certaines fonctions de base de Google Chrome seront affichés sur la page d’accueil.

Les didacticiels vidéo sont recyclés à partir de ceux présents dans Google Go et sont présentés parmi les raccourcis vers les pages favorites et Découvrez des articles. Pour les activer, vous devez activer l’indicateur # video-tutorials dans chrome: // flags.

Rechercher des mots de passe faibles

Pour quelques versions, Google Chrome a inclus une section pour vérifier vos mots de passe dans ses paramètres et vous avertit chaque fois qu’il détecte qu’un de vos mots de passe a déjà été filtré. Dans Google Chrome 88, en plus de vous avertir des mots de passe non sécurisés, la vérification des mots de passe vous avertira des mots de passe faibles.

La fonctionnalité commence avec les versions de bureau de Google Chrome et viendra sur Android “plus tard”, donc pour le moment, si vous voulez vérifier quels mots de passe Google a enregistrés ne sont pas sécurisés, vous aurez besoin d’un PC.

Paiements intégrés dans les applications Web

Dans une nouvelle étape pour assimiler les applications Web aux applications natives, Google Chrome 88 ajoute la prise en charge de l’API de demande de paiement, grâce à laquelle il a accès au service de paiement du système, qui sur un mobile Android est généralement synonyme de Paiements intégrés Google Play.

Au revoir Flash et FTP

Google Chrome 88 dit adieu à deux technologies, quoique irrégulièrement. D’une part, la prise en charge d’Adobe Flash prend fin, bien que cela n’affecte pas Android car il n’était de toute façon pas inclus. D’autre part, et après plusieurs extensions, il devrait mettre fin au support FTPBien que, à vrai dire, cela fonctionne toujours pour le moment sur les versions Android et Desktop.

Plus de restrictions sur les sites Web qui demandent des autorisations

Un dernier indicateur Chrome devrait aider les pages Web ils vous dérangent moins en demandant des autorisations. Cela s’appelle # permission-predictions, il n’est pas activé depuis l’usine et c’est un système qui utilise des notifications silencieuses lorsque le navigateur détermine que la probabilité que vous allez activer ladite autorisation est faible. Par exemple, si c’est la première fois que vous visitez cette page Web.

Comme toujours, la mise à jour comprend également de nombreux corrections de bogues et les problèmes de sécurité et divers changements pour les développeurs. Vous pouvez le télécharger à la fois depuis Google Play et depuis son APK, dans APKMirror.

Google Chrome: rapide et sécurisé

