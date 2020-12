Le fabricant oriental Vivo a depuis longtemps ajusté l’un de ses téléphones portables, le Vivo Y30. Nous l’avons vu arriver au mois de mai en Malaisie, par exemple, le moment qui a marqué ses débuts sur le marché et des mois plus tard, il a eu quelques petits ajustements occasionnels en sautant d’un pays à l’autre. Maintenant, nous avons une nouvelle version entre nos mains, celle que son fabricant a appelée Vivo Y30 Édition Standard.

Comme pour la deuxième version, certaines fonctionnalités restent les mêmes mais d’autres ont été raccourcis au fil du temps. Par exemple, parmi les quatre caméras malaisiennes initiales, nous n’avons maintenant que trois capteurs à l’arrière du téléphone. Mais voyons quel téléphone est ce Vivo Y30 que le fabricant a présenté aujourd’hui.

Fiche technique du Vivo Y30 Standard Edition

Vivo Y30 Édition Standard

écran

LCD 6,51 pouces

HD +

Processeur

Helio P35

Versions

6 Go / 128 Go

MicroUSB jusqu’à 256 Go

Caméra frontale

8 mégapixels

Caméra arrière

13 mégapixels

Super grand angle de 8 mégapixels

Bokeh 2 mégapixels

Tambours

5 000 mAh

Charge de 10 W

Système opératif

Android 10

Funtouch OS 10.5

Connectivité

4G

WiFi 5

Bluetooth

Micro USB

Prix

1398 yuans ou 175 euros pour changer

On descend à trois caméras arrière

Le Vivo Y30 Standard Edition est un nouveau terminal qui respecte certaines des caractéristiques du Vivo Y30 que nous avons vu arriver en premier lieu. L’écran reste LCD 6,51 pouces avec résolution HD +, par exemple, avec l’encoche en forme de goutte d’eau en haut. Et nous n’avons toujours pas de lecteur d’empreintes digitales, même si nous avons la reconnaissance faciale pour le déverrouillage.

Le Vivo Y30 Standard Edition respecte l’Helio P35 de sa version originale, un cerveau MediaTek qui s’appuie sur 6 Go de RAM et environ 128 Go de stockage interne, bien que nous puissions l’étendre avec une microSD et 256 Go supplémentaires. La batterie interne non amovible est de 5 000 mAh et a une charge standard de 10 W.

Dans la section photographique, nous avons 8 mégapixels pour les selfies et un double triple arrière 13, 8 et 2 mégapixels, étant le deuxième capteur pour la photographie super grand angle et le troisième uniquement pour prendre des lectures de profondeur. Le modèle offre 4G, WiFi, Bluetooth et un port microUSB pour le chargement.

Versions et prix de la Vivo Y30 Standard Edition

Le Vivo Y30 a été officiellement annoncé en Chine, où il a été mis en vente en une seule version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, dans les couleurs blanc et bleu. Son prix de vente officiel est de 1 398 yuans, ce qui correspond actuellement à environ 175 euros avec le dernier échange de devises publié.

Vivo Y30 Standard Edition avec 6 Go / 128 Go: 175 euros pour changer

Partagez Vivo Y30 Standard Edition: triple caméra et excellente batterie pour un nouveau milieu de gamme économique