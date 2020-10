LG a introduit un nouveau téléphone pour sa ligne budgétaire d’appareils, celui formé par ses téléphones de la série K. Ce qui se passe, c’est que le nouveau LG K92 5G Il vole un peu plus haut que ses frères de famille, et pas seulement à cause du processeur récemment introduit, mais aussi à cause de sa connectivité 5G, qui est encore peu vue dans ces gammes de prix.

Le nouveau LG est donc un cran au-dessus de la ligne économique et par rapport aux modèles plus modestes du milieu de gamme, même si cela peut être trompeur par le prix. En plus de tout cela, il offre une charge rapide pour votre batterie, une caméra arrière quadruple, et plus encore. Nous vous le dirons alors.

Fiche technique LG K92 5G

LG K92 5G

écran

LCD IPS 6,7 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

Panneau perforé

Processeur

Qualcomm Snapdragon 690 5G à 2 GHz

GPU Adreno 619L

Versions

6 Go / 128 Go

Micro SD

Tambours

4 000 mAh

Charge rapide Charge rapide 4

Caméras arrière

Principal: 64 mégapixels

Super grand angle: 5 mégapixels

Macro: 2 mégapixels

Bokeh: 2 mégapixels

Caméra frontale

16 mégapixels

Système opératif

Android 10

Connectivité

5G

Wifi

Bluetooth

Dimensions et poids

166,37 x 86,36 x 8,38 mm

22 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Casque stéréo

Moteur de son 3D LG

Prix

6 Go / 128 Go: 359 USD

Une ligne médiane avec 5G

Le nouveau LG K92 5G arrive, comme son nom l’indique, avec une connectivité 5G native grâce à son processeur Snapdragon 690, également en charge de proposer la recharge rapide Quick Charge 4 sur sa batterie interne de 4000 mAh. Le téléphone est livré avec une seule version de RAM et un stockage interne extensible avec microSD: 6 Go et 128 Go.

Pour l’écran, LG opte pour un panneau Écran LCD IPS 6,7 pouces et résolution FullHD +, qui est également perforé dans la partie centrale supérieure pour accueillir la caméra 16 mégapixels pour les selfies. Puisque nous parlons de LCD, le lecteur d’empreintes digitales n’est pas situé derrière le panneau et LG choisit de le placer sur le côté de l’appareil.

Dans les caméras arrière, LG utilise un système quad dont la configuration nous semble beaucoup. 64 mégapixels pour l’appareil photo principal, 5 mégapixels pour le super grand angle, 2 mégapixels pour la photographie macro et 2 mégapixels supplémentaires pour les lectures de profondeur et le mode portrait. Le téléphone est livré avec Android 10 sous la cape LG et dispose d’un casque stéréo en plus du LG 3D Sound Engine.

Versions et prix du LG K92 5G

Le nouveau téléphone du constructeur sud-coréen a initialement mis les pieds aux États-Unis d’Amérique sur une seule option de RAM et de mémoire, et également en couleur: gris foncé. Le prix fixé pour ses débuts le 6 novembre est de 359 $.

LG K92 5G avec 6 Go / 128 Go: 359 $ US

