Après plusieurs fuites, Xiaomi a enfin officialisé un nouveau téléphone qu’il envoie directement à son milieu de gamme et avec un patronyme qui semble indiquer clairement quelles sont ses intentions. Il Redmi 9 Puissance Il est déjà parmi nous et il ressemble sensiblement au Redmi Note 9 4G que nous avons vu arriver en Chine il y a plusieurs semaines, avec des modifications mais en respectant sa batterie de 6000 mAh.

Ainsi, le nouveau Redmi 9 Power offre une puissance contenue grâce à un processeur de la série Qualcomm 600, bien que sa caractéristique la plus frappante, et celle qui donne son nom au téléphone, soit sa batterie interne. Une batterie interne qui n’est pas seulement grande, mais qui présente également une charge rapide, bien qu’elle ne soit pas la plus rapide du marché. Et oui, il a aussi la charge inverse. Un autre téléphone qui est également une «banque d’alimentation».

Fiche technique Xiaomi Redmi 9 Power

Xiaomi Redmi 9 Puissance

écran

LCD 6,53 pouces

Rapport 19,5: 9

FullHD + à 2340 x 1080

Verre Gorilla 3

Processeur

Snapdragon 662 à 2 GHz

GPU Adreno 610

Versions

4 Go / 64 Go UFS 2.1

4 Go / 128 Go UFS 2.2

MicroSD jusqu’à 512 Go

Tambours

6 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Charge inverse

Chargeur 22,5 W inclus

Caméras arrière

Principal: 48 mégapixels

Angulaire: 8 mégapixels 120º

Macro: 2 mégapixels

Bokeh: 2 mégapixels

Caméra frontale

Principal: 8 mégapixels

Système opératif

Android

MIUI

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

GPS

USB type C

Dimensions et poids

162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Face Unlock

Prix

69,90 euros le 21 décembre

6000 mAh comme alimentation

Comme nous l’avons déjà commenté, la grande attraction de ce Redmi 9 Power est sa batterie interne et non amovible de 6000 mAh. Il peut être chargé rapidement avec des chargeurs jusqu’à 18W (le téléphone comprend un 22,5W dans la boîte) et il dispose également d’une charge inversée. Cela signifie que nous pouvons connecter un autre appareil à son port USB de type C afin que le téléphone serve de batterie externe.

Pour le cerveau, Xiaomi opte pour un Snapdragon 662 fonctionnant à 2 GHz et avec le GPU Adreno 610 pour l’aspect graphique. Le Redmi 9 Power est disponible en deux options avec deux vitesses de stockage différentes: 4 Go / 64 Go avec UFS 2.1 et 4 Go / 128 Go avec UFS 2.2, la capacité ne sera donc pas la seule différence entre les deux. La firme mentionne la présence d’un plateau microSD qui nous permettra d’ajouter 512 Go supplémentaires.

Deux stockages internes avec des vitesses différentes lors du choix d’un modèle.

Dans les caméras, nous avons 8 mégapixels avant et un pignon arrière quad avec 48 mégapixels à l’avant, 8 mégapixels avec objectif super grand angle avec champ de vision de 120 °, 2 mégapixels avec mise au point macro et 2 mégapixels supplémentaires pour les lectures de profondeur. Le téléphone cache, d’ailleurs, le lecteur d’empreintes digitales sur le côté.

On n’a pas parlé de l’écran mais le Redmi 9 Power en porte un Écran LCD de 6,53 pouces avec rapport 19,5: 9 et résolution FullHD +, ce qui nous laisse 2340 x 1080 pixels. De plus, il est couvert par Gorilla Glass 3 et a le rafraîchissement standard de 60Hz. En plus de tout cela, le téléphone dispose du Dual 4G en plus du WiFi 5, du Bluetooth 5.0 et du GPS, et d’un poids de 198 grammes.

Versions et prix du Redmi 9 Power

Le modèle met initialement les pieds sur le marché indien, donc pour l’instant nous n’avons pas de prix internationaux pour cela. Nous savons qu’il sera possible de l’acheter sur 22 décembre en noir, rouge, vert ou bleu, et les prix pour le pays du Gange sont les suivants:

Redmi 9 Power avec 4 Go / 64 Go: 10 999 roupies indiennes, environ 122 euros à changer.

Redmi 9 Power avec 4 Go / 128 Go: 11 999 roupies indiennes, environ 133 euros à changer.

