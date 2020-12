Alors que ses ventes internationales restent quelque peu stoppées, Huawei continue de se lancer dans son pays d’origine et leurs gammes respectives progressent avec une apparente normalité. Comme les modèles de la série Enjoy, qui franchissent désormais un nouveau pas en avant avec l’arrivée du nouveau petit de la série Enjoy 20, le Huawei Enjoy 20 SE qui accompagne le Enjoy 20 Plus que nous avons vu arriver en septembre.

Comme vous pouvez vous y attendre, le nouveau modèle SE se classe un cran en dessous de la variante Plus avec une puce conçue en interne, le Kirin 710A, et des fonctionnalités intéressantes comme le Charge rapide de 22,5 W pour votre batterie. Voyons comment sont les tripes du nouveau Huawei Enjoy 20 SE.

Fiche technique Huawei Enjoy 20 SE

Huawei Enjoy 20 SE

écran

IPS LCD 6,67 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

Dimensions et poids

165,65 x 76,88 x 9,26 mm

206 grammes

Processeur

Kirin 710A

Versions

4 Go / 128 Go

8 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go

Caméra frontale

8 mégapixels

Caméras arrière

13 mégapixels

2 mégapixels ultra grand angle

Macro 2 mégapixels

Flash LED

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 22,5 W

Système opératif

Android 10

EMUI 10.1

Connectivité

Double 4G

Wi-Fi 4

Bluetooth 5.1

USB type C

Prise casque

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Prix

4 Go / 128 Go: 1299 yuans ou 163 euros pour changer

8 Go / 128 Go: 1499 yuans ou 188 euros pour changer

Le nouveau budget intermédiaire de Huawei

Dans le nouveau Huawei Enjoy 20 SE, nous rencontrons un écran Écran LCD de 6,67 pouces de diagonale et perforé en haut pour loger la caméra frontale. La résolution est FullHD + qui, avec son rapport 20: 9, produit 2 400 x 1 080 pixels. Sous le boîtier, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 22,5 W.

Le processeur choisi est celui que nous avons mentionné en introduction, un Kirin 710A conçu en interne et fabriqué par TSMC qui est accompagné de deux versions de RAM et une de mémoire interne, produisant ainsi deux modèles à vendre: 4 Go / 128 Go et 8 Go / 128 Go. Les deux sont extensibles via une microSD avec un maximum de 512 Go supplémentaires.

Trois caméras arrière, une grande diagonale et une batterie plus grande

En photographie, Enjoy 20 SE propose un trio d’appareils photo à l’arrière avec 13, 8 et 2 mégapixels, le second étant un super grand angle et le troisième un appareil photo avec mise au point macro. Et à l’avant, 8 mégapixels pour les selfies intégrés à l’écran.

Le nouveau Huawei Enjoy 20 SE arrive avec Android 10 fonctionnant après EMUI 10.1 et avec le lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté du téléphone. En connectivité, nous avons un téléphone avec Dual 4G, WiFi 4, Bluetooth 5.1, port GPS et USB de type C, ainsi qu’une prise casque.

Versions et prix du Huawei Enjoy 20 SE

Le Huawei Enjoy 20 SE sera mis en vente en Chine dans les prochains jours, où il sera disponible en vert, noir et or. Deux variantes sont disponibles: les deux avec 128 Go d’espace interne, mais l’une avec 4 Go de RAM et l’autre avec 8 Go. Voici leurs prix:

Huawei Enjoy 20 SE avec 4 Go / 128 Go: 1299 yuans ou 163 euros à changer

Huawei Enjoy 20 SE avec 8 Go / 128 Go: 1499 yuans ou 188 euros pour changer

Via | Gizmochina

Partagez Huawei Enjoy 20 SE: toute la saveur de la série Enjoy avec une batterie de 5000 mAh et une charge rapide