Enfin, ce qui faisait l’objet de rumeurs depuis longtemps, a fui et a été officiellement confirmé par l’invitation de la marque elle-même s’est produit. Xiaomi a sorti deux générations de ses principales gammes haut de gamme la même année. Début 2020, nous avons accueilli le Xiaomi Mi 10 et le nouveau Xiaomi Mi 11 est déjà parmi nous, trois jours après avoir changé de chiffres sur le calendrier et, par surprise, seul, sans le Xiaomi Mi 11 Pro attendu.

Comme annoncé précédemment, le nouveau Xiaomi Mi 11 arrive Sortie du Qualcomm Snapdragon 888, sa nouvelle puce haut de gamme construite en 5 nanomètres. Bien que peut-être la plus grande nouveauté de ce Mi 11 soit que Xiaomi a choisi de sortir le chargeur de la boîte et de le vendre séparément, bien qu’il soit offert avec une offre de lancement.

Fiche technique du Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11

écran

AMOLED 6,81 pouces

QHD +

Rafraîchir à 120 Hz

Rafraîchissement tactile 480 Hz

Luminosité 1500 nits

HDR10 + / DCI-P3

Gorilla Glass Victus

Processeur

Snapdragon 888 à 2,84 GHz

GPU Adreno 660

Versions

8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go

12 Go / 256 Go

LPDDR5

UFS 3.1

Caméra frontale

20 mégapixels

Caméra arrière

Principal: 108 mégapixels f / 1,85

Angulaire: 13 mégapixels f / 2,4 et 123 °

Macro: 5 mégapixels f / 2,4

Système opératif

Android 11

MIUI 12.5

Tambours

4 600 mAh

Charge rapide de 55 W

Charge sans fil de 50 W

Charge inverse 10W

Connectivité

Double 4G / 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

Infrarouge

USB type C

Autres

Haut-parleurs stéréo Harman Kardon

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Dimensions et poids

8,06 millimètre

196 grammes

C’est le Xiaomi Mi 11

Le voici, un Xiaomi Mi 11 qui nous est présenté arborant un écran AMOLED qui se répète par rapport aux générations précédentes. On retrouve ici 6,81 pouces d’écran incurvé et perforé avec un rapport 20: 9 et une résolution QHD +, ce qui nous laisse 3200 x 1440 pixels. Le panneau s’actualise à 120 Hz (et toucher à 480 Hz), une amélioration par rapport aux 90 Hz de la génération précédente. Nous avons également 1 500 nits de luminosité maximale.

Le processeur est le Snapdragon 888 que nous avons mentionné précédemment, fonctionnant à 2,84 GHz avec le GPU Adreno 660 comme support graphique et sur trois versions du téléphone avec différentes variantes de RAM et de mémoire interne, toutes avec RAM LPDDR5 et mémoires UFS 3.1. Ainsi, nous aurons 8 Go / 128 Go, 8 Go / 256 Go et 12 Go / 256 Go, sans possibilité de monter une microSD supplémentaire. En ce qui concerne la batterie, 4600 mAh avec une charge rapide de 55W et une charge rapide sans fil de 50W, en plus d’une charge inversée de 10W. Soyez très prudent car ce Mi 11 n’inclut pas le chargeur dans la boîte, suivant ainsi la piste initiée par Apple.

Nous arrivons à la section photographique et ici nous trouvons 108 mégapixels f / 1,85 et 25 millimètres pour le capteur principal, capable d’offrir des photos de 27 mégapixels avec une luminosité accrue. Le deuxième appareil photo est un appareil photo super grand angle de 13 mégapixels f / 2,4 avec un champ de vision de 123 ° et nous avons un troisième, une macro de 5 mégapixels f / 2,4. Quant à l’avant, nous aurons 20 mégapixels pour les selfies intégrés à l’écran.

Ce Xiaomi Mi 11 arrive avec le support de deux cartes SIM avec 5G / 4G en plus du WiFi 6, Bluetooth 5.0, Dual GPS, puce NFC pour les paiements mobiles et port infrarouge, en plus d’un USB de type C. le lecteur d’empreintes digitales à l’écran, avec des haut-parleurs stéréo Harman Kardon et est livré avec Android 11 pré-installé, caché sous MIUI, la couche propriétaire du fabricant.

Versions et prix du Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 avec 8 Go / 128 Go: 3 999 yuans ou 500 euros à changer

Xiaomi Mi 11 avec 8 Go / 256 Go: 4299 yuans ou 538 euros à changer

Xiaomi Mi 11 avec 12 Go / 256 Go: 4 699 yuans ou 589 euros à changer

