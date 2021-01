Samsung avait programmé la présentation de l’un de ses nouveaux téléphones à ligne budgétaire pour le 7 janvier mais il semble qu’ils aient avancé leurs plans et après un teaser hier, aujourd’hui leur nouvelle créature a finalement été dévoilée. Nous parlons de Samsung Galaxy M02s, un modèle qui pour l’instant atterrit au Népal mais qui pourrait finir par sillonner le marché international.

Comme nous l’avons commenté, le nouveau téléphone Samsung se situe dans l’un des échelons les plus bas de son catalogue, entre autres parce qu’il porte un Snapdragon 450 comme cerveau. Un modèle qui déjà à son lancement, c’était l’un des plus modestes de Qualcomm, et c’était il y a presque trois saisons. Voyons ce que le nouveau Galaxy M02 des Coréens a pour nous.

Fiche technique Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02s

écran

LCD 6,5 pouces

HD +

Processeur

Muflier 450

Versions

4 Go / 64 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go

Caméra frontale

5 mégapixels

Caméras arrière

Principal: 13 mégapixels

Profondeur: 2 mégapixels

Macro: 2 mégapixels

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 15 W

Système opératif

Android 10

Une interface utilisateur

Connectivité

4G

Wifi

Bluetooth

USB type C

Prise casque

Prix

111 euros pour changer

Un nouveau mobile simple de Samsung

Le nouveau téléphone Samsung arrive sur le marché népalais équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution HD + et avec une encoche en haut, nous laissant un ratio non publié par son constructeur. En tant que processeur, le Snapdragon 450 susmentionné pris en charge sur 4 Go de RAM et 64 Go d’espace interne, en plus d’avoir un plateau pour ajouter jusqu’à 512 Go supplémentaires via LCD.

Quant aux appareils photo, Samsung place un capteur de 5 mégapixels à l’avant, sur l’encoche qui couronne l’écran, et monte un triple système à l’arrière pour lequel il ne fournit pas trop de données. Nous savons que le capteur principal mesure 13 mégapixels et qu’il dispose de deux capteurs supplémentaires de 2 mégapixels pour lectures de profondeur et macrophotographie, mais nous n’avons pas de données sur les ouvertures ou les focales.

Dans la batterie, nous trouvons de l’énergie avec une batterie interne de 5000 mAh qui a également une charge rapide de 15 W. Et dans la connectivité, pour fermer, nous sommes face à un téléphone 4G avec port WiFi, Bluetooth, GPS et USB type C, ainsi qu’avec une prise casque. Il n’y a aucune trace de capteurs d’empreintes digitales donc votre sécurité biométrique devra être confiée à la reconnaissance faciale d’Android 10, ici sous OneUI.

Versions et prix du Samsung Galaxy M02s

Comme nous l’avons déjà dit, le nouveau Galaxy M02 met le pied sur le marché via le Népal et prévoit déjà sa première en Inde. Pendant que vous démarrez la route internationale, si vous le faites, nous nous contentons de vos prix locaux. Le modèle est disponible en rouge, noir et bleu et nous pouvons l’acheter pour Rs 15 999 avec 4 Go et 64 Go, ce qui correspond à environ 111 euros au taux de change actuel.

Samsung Galaxy M02s avec 4 Go / 64 Go: 15 999 roupies ou 111 euros à changer.

Plus d’informations | Samsung

