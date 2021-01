Le 8 janvier, date que Realme a marqué sur le calendrier pour l’arrivée d’un nouvel appareil dans ses rangs, un appareil qui filtrait depuis un certain temps et se plaçait préventivement dans le milieu de gamme, et c’est ici. Le nouveau Realme V15 5G est désormais officiel et, comme son nom l’indique, franchir le pas nécessaire en matière de connectivité pour rester valable plusieurs années dans la poche de ses futurs propriétaires.

Comme nous l’avons dit, l’appareil a laissé des signes d’être dans le milieu de gamme lorsqu’il a finalement été présenté, et son Processeur Dimensity 800U efface toutes sortes de doutes. Un processeur compétent mais avec une puissance contenue qui, cependant, est entouré d’une liste de fonctionnalités assez intéressantes. Voyons voir.

Fiche technique Realme V15 5G

Realme V15 5G

écran

AMOLED 6,5 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

Luminosité 600 nits

Processeur

MediaTek Dimensity 800U à 2,4 GHz

Versions

6 Go / 128 Go

8 Go / 128 Go

LPDDR4X / UFS 2.1

Caméra frontale

16 mégapixels f / 2,2

Caméra arrière

Principal: 64 mégapixels f / 1,8

Angulaire: 8 mégapixels f / 2,3 et 119 °

Macro: 2 mégapixels 4 cm

Système opératif

Android 10

Interface utilisateur Realme

Tambours

4 310 mAh

Charge rapide de 50 W

Connectivité

Double 4G / 5G

WiFi 5

Bluetooth 5.1

GPS

USB type C

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Dimensions et poids

160,9 x 75,1 x 8,1 mm

176 grammes

5G, trois caméras et chargement ultra-rapide

Le nouveau Realme V15 5G débarque sur le marché avec, logiquement, la 5G offerte par un processeur MediaTek Dimensity 800U qui tourne à 2,4 GHz et est pris en charge par deux options de mémoire. Sur la marche inférieure, nous sommes tombés sur 6 Go / 128 Go et, une étape ci-dessus, 8 Go / 128 Go. Les deux sans possibilité d’extension via microSD et avec des mémoires LPDDR4X et UFS 2.1.

L’écran de ce Realme V15 5G est un AMOLED 20: 9 de 6,5 pouces avec résolution FullHD + de 2400 x 1080 et perforé dans le coin supérieur gauche pour loger la caméra frontale (16 mégapixels f / 2,2). Le panneau a une luminosité maximale de 600 nits et abrite le lecteur d’empreintes digitales intégré. Et sous tout cet équipement, une batterie de 4310 mAh avec une charge ultra-rapide de 50W, et sans la présence de charge sans fil.

Un milieu de gamme intéressant avec des fonctionnalités telles que la 5G, la charge ultra-rapide ou le son Hi-Fi

L’équipage de la caméra arrière est dirigé par un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif f / 1.8 et deux autres caméras le flanquant. Le premier, un super grand angle avec un champ de vision de 119 ° et 8 mégapixels, en plus d’avoir une ouverture f / 1,8. Le second, un objectif de photographie macro capable de faire la mise au point à 4 centimètres de distance, et avec un capteur de 2 mégapixels.

Le reste du téléphone se compose de WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS et USB Type-C pour la charge et la sortie audio physique. L’appareil dispose d’un son haute définition Dirac et atterrit avec Android 10 caché sous Realme UI, la couche propriétaire du fabricant.

Versions et prix du Realme V15 5G

Le nouveau Realme V15 5G arrive en trois couleurs (Koi, bleu et argent) et est mis en vente initialement en territoire chinois. Là, il coûtera 1 399 yuans dans sa version inférieure et 1 999 yuans dans sa version supérieure. Le téléphone sera mis en vente le 14 janvier et nous attendons au cas où la marque déciderait de le transformer en téléphone international.

Realme V15 5G avec 6 Go / 128 Go: 1399 yuans ou 176 euros à changer

Realme V15 5G avec 8 Go / 128 Go: 1999 yuans ou 252 euros à changer

