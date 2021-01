TCL a déjà organisé son événement au CES de Las Vegas qui ouvre 2021 en termes de technologie, et dans cette présentation, nous avons vu débarquer plusieurs produits qui seront commercialisés presque immédiatement: quelques tablettes avec Android, le TCL 20 5G menant le couple de nouveaux arrivants et le TCL 20 SE derrière, l’appareil qui nous amène à cet article.

Il s’agit d’un appareil d’entrée de gamme avec une puissance contenue et un grand écran, bien que pénalisé par sa faible résolution. ZTE lance un téléphone mobile avec Grande batterie de 5000 mAh et avec des fonctionnalités de base mais suffisantes pour un large éventail d’utilisateurs. Nous vous dirons ci-dessous tout ce qu’il a équipé.

Fiche technique TCL 20 SE

TCL 20 SE

écran

LCD 6,82 pouces

Rapport 20,5: 9

HD + à 1640 x 720

Contraste 1500: 1

Luminosité 450 nits

Dimensions et poids

172,08 x 77,14 x 9,1 mm

206 grammes

Processeur

Snapdragon 460

GPU Adreno 610

Versions

4 Go / 64 Go

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.0

Vidéo HD à 30 ips

Caméra arrière

Principal: 16 mégapixels f / 1,8

Super grand angle: 5 mégapixels f / 2,2

Macro: 2 mégapixels f / 2,4

Bokeh: 2 mégapixels f / 2,4

Vidéo FullHD à 30 ips

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Système opératif

Android 11

Interface utilisateur TCL

Connectivité

Double 4G / 4G

WiFi 4

Bluetooth 5.0

USB type C 2.0

NFC

Prise casque

Radio FM

GPS

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Chargeur 10W dans la boîte

Bouton pour l’assistant

Prix

149 euros

Un appareil d’entrée de gamme avec une grosse batterie

TCL présente sa nouvelle 20 SE en tant qu’appareil direct à la ligne d’entrée du catalogue, principalement en raison de la présence de un Snapdragon 460 à la barre de l’appareil. Le processeur prend en charge l’Adreno 610 pour la section graphique et est avec une seule version de mémoire: 4 Go et 64 Go, avec une microSD pour ajouter jusqu’à 256 Go supplémentaires.

L’écran de ce TCL 20 SE est un écran LCD HD + de 6,82 pouces avec un rapport 20,5: 9, ce qui nous laisse avec 1640 x 720 pixels devant les yeux. Il a un contraste de 1500: 1 et 450 nits de luminosité et est coupé par une encoche en forme de goutte d’eau au sommet. Et sous tout cet équipement, une batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W, bien que dans la boîte, le chargeur inclus ne soit que 10W.

Grande diagonale d’écran, grande batterie et quatre caméras

Dans les appareils photo, nous avons 8 mégapixels f / 2.0 à l’avant et un engrenage quad arrière avec une configuration que nous connaissons assez bien. Le capteur principal est un objectif 16 mégapixels f / 1,8, puis un appareil photo super grand angle 5 mégapixels f / 2,2, un appareil photo macro 2 mégapixels f / 2,4 et un appareil photo à lecture de profondeur 2 mégapixels f / 2,4. Le téléphone peut enregistrer une vidéo FullHD à 30 images par seconde.

Ce TCL 20 SE cache le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et dispose d’une prise casque et d’une radio FM, en plus d’avoir un Puce NFC pour les paiements mobiles. Nous parlons d’un modèle 4G (avec version double) qui offre WiFi 4, Bluetooth 5.0, port GPS et USB de type C pour le chargement et le transfert de fichiers. Il arrive équipé d’Android 11 fonctionnant sous TCL UI et dispose d’un bouton latéral dédié pour Google Assistant.

Versions et prix du TCL 20 SE

Le nouveau téléphone annoncé par TCL au CES de Las Vegas arrivera sur notre marché en deux couleurs: noir et vert. L’appareil sera mis en vente à 149 euros avec 4 Go et 64 Go.

TCL 20 SE avec 4 Go / 64 Go: 149 euros en janvier.

