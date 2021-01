Vivo est déjà un fabricant international à part entière. Ce n’est pas le cas avant, car il couvrait divers pays asiatiques, en 2020, il a décidé de se lancer sur le marché occidental et maintenant plusieurs de ses terminaux sont accessibles sans qu’il soit nécessaire de recourir à des tiers, tels que des importateurs ou certaines boutiques en ligne.

La firme chinoise a introduit deux nouveaux téléphones en Inde et à la maison, Les Vivo Y51A et Vivo Y31S, deux appareils avec Android dont pour le moment on ne sait pas s’ils prendront la route de l’internationalité. Quoi qu’il en soit, ils s’inscrivent dans les lignes économiques de la marque et nous vous dirons ce que chacun d’eux a à offrir.

Fiche technique Vivo Y51A et Vivo Y31S

J’habite Y51A

J’habite Y31S

écran

LCD 6,58 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

LCD 6,58 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

Rafraîchissement à 90 Hz

Processeur

Snapdragon 665 à 2 GHz

GPU Adreno 610

Snapdragon 480

GPU Adreno 619

Versions

8 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To

LPDDR4X / UFS 2.1

6 Go / 128 Go

LPDDR4X / UFS 2.1

Caméra arrière

Principal: 48MP f / 1.79

Angulaire: 8MP f / 2.2

Macro: 2MP f / 2.4

Principal: 13MP f / 2.2

Profondeur: 2MP f / 2.4

Caméra frontale

Principal: 16MP f / 2.0

Principal: 8MP f / 2.0

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Système opératif

Android 11

Funtouch OS 11

Android 11

Funtouch OS 10.5

Connectivité

Double 4G

Wifi 5

Bluetooth 5.0

GPS

Prise casque

Radio FM

USB-C

5G

Prise casque

Dimensions et poids

163,86 × 75,32 × 8,38 mm

188 grammes

–

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Lecteur d’empreintes digitales latéral

C’est le Vivo Y51A

Nous avons entre nos mains un nouveau téléphone mobile avec Android 11 (caché sous Funtouch OS 11) et qui a un écran Écran LCD de 6,58 pouces de diagonale avec résolution FullHD +. Avec son rapport d’écran 20: 9, nous rencontrons 2400 x 1080 pixels pour le contenu et une encoche en forme de goutte d’eau en haut qui abrite une caméra frontale de 16 mégapixels avec un objectif f / 2.0.

Le téléphone arrive avec une excellente batterie, une triple caméra et un écran FullHD +

Le cerveau de choix pour Vivo est le Snapdragon 665 fonctionnant à 2 GHz, avec un GPU Adreno 610 pour le travail graphique et avec une seule version à vendre. 8 Go (LPDDR4X) et 128 Go (UFS 2.1) extensible via microSD avec jusqu’à 1 To supplémentaire. Et en ce qui concerne la batterie, une batterie interne et non amovible de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

La section photographique arrière est divisée en trois caméras: 48 mégapixels f / 1,79 pour le principal, 8 mégapixels f / 2,2 pour le super grand angle et 2 mégapixels f / 2,4 pour la macrophotographie. Le téléphone est livré avec une prise casque et une radio FM, en plus d’un lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté et d’une connectivité assez typique avec deux plateaux 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, port GPS et USB type C.

C’est le Vivo Y31S

Le deuxième à être présenté est le nouveau Vivo Y31S, qui est également livré avec le nouveau processeur de gamme économique avec 5G de Qualcomm, le Snapdragon 480. Ce téléphone 5G a une seule version avec 6 Go et 128 Go (LPDDR4X, UFS 2.1) et apparemment pas de plateau microSD. Vivo n’a détaillé aucune autre fonctionnalité de connectivité autre que le fait que le téléphone dispose d’une prise casque.

Avec un lecteur d’empreintes digitales cousu sur le côté, le Vivo Y31S propose un écran LCD de 6,58 pouces avec une résolution FullHD + et un rapport 20: 9, qui s’actualise également à 90Hz. Dans la partie photographique, nous avons un double caméra arrière de 13 mégapixels f / 2,2 et 2 mégapixels f / 2,4, étant le deuxième capteur pour les lectures de profondeur, et une batterie interne de 5000 mAh avec une charge rapide de 18W. Le téléphone arrive avec Android 11 fonctionnant sous Funtouch OS 10.5.

Versions et prix des Vivo Y51A et Vivo Y31S

Vivo Y51A avec 8 Go / 128 Go: 17 990 roupies ou 201 euros à changer

Vivo Y31S avec 6 Go / 128 Go: 1698 yuans ou 215 euros pour changer

