Le jour est venu et Samsung a dévoilé un nouveau trio de téléphones portables pour ouvrir sa saison haut de gamme. Un peu plus tôt que d’habitude, 11 mois après l’arrivée de ses prédécesseurs, les Galaxy S21 font leur apparition officielle et le Samsung Galaxy S21, celui qui nous occupe maintenant, est celui qui commence l’ascension vers la nouvelle monture S21.

Comme il avait déjà été divulgué, et maintenant c’est confirmé, Samsung applique des changements drastiques dans certaines de ses sections. Pas seulement pour ce S21 mais pour toute la famille. Nous disons au revoir au plateau microSD et également au chargeur emballé dans la boîte, ainsi qu’aux écouteurs qui maintenant ne sont plus inclus. En dehors de cela, le Galaxy S21 offre de nombreuses choses qui méritent d’être discutées en détail.

Premières impressions vidéo du Samsung Galaxy S21

Fiche technique Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21

écran

AMOLED dynamique 2X de 6,2 po

Rapport 20: 9

FHD + à 2400 x 1080

Rafraîchir à 120 Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10 +

Processeur

Exynos 2100 à 2,9 GHz

GPU Mali G78 MP14

Versions

8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go

LPDDR5

UFS 3.1

Caméras arrière

Principal: 12 mégapixels f / 1,8

Angulaire: 12 mégapixels f / 2,2

Zoom: 64 mégapixels f / 2.0 1.1X

Caméra frontale

10 mégapixels f / 2,2

Tambours

4 000 mAh

Charge rapide de 25 W

Charge sans fil de 15 W

Charge sans fil inversée de 4,5 W

Système

Android 11

Une interface utilisateur 3.0

Connectivité

Double 5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

USB Type C 3.2

Dimensions et poids

151,7 x 71,2 x 7,9 mm

171 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Samsung DeX

Son ANT +

IP68

Un Galaxy S21 qui ressemble beaucoup au Galaxy S20, mais pas tellement

Jetez un œil au nouveau Samsung Galaxy S21 pour vous rendre compte que bien que l’avant soit très similaire, à l’arrière il y a un changement de conception assez important. Du moins en ce qui concerne le module caméra, qui a maintenant un cadre plutôt distinctif et des couleurs différentes en fonction de la couleur que nous choisissons pour le téléphone mobile.

L’équipe de caméra répète en ce qui concerne le Galaxy S20 et l’écran bas de QHD + à FullHD +

Ce module caméra arrive d’ailleurs occupé par une triple équipe qui sonne déjà comme l’année dernière. Nous avons le même appareil photo 12 mégapixels avec ouverture f / 1,8 pour agir comme capteur principal, le même appareil photo 64 mégapixels avec un téléobjectif optique 1,1x pour le zoom (centré sur le zoom hybride) et le même appareil photo super grand angle 12 pouces. mégapixels. Les changements de cette génération se trouvent dans la section logicielEh bien, même la caméra frontale, 10 mégapixels avec objectif f / 2.0, est la même que dans le Galaxy S20 5G.

Précisément, cette caméra est celle qui couronne un panneau AMOLED dynamique de 6,2 pouces avec une résolution FullHD + (le QHD + est terminé) et un rapport 20: 9, ce qui nous laisse 2400 x 1080 pixels pour afficher le contenu. Il répète également le taux de rafraîchissement variable, qui peut atteindre un maximum de 120 Hz et compatibilité avec le contenu HDR10 +. Gorilla Glass évolue, oui, et ici nous avons la génération Victus en charge de protéger l’avant de l’appareil.

Meilleur capteur d’empreintes digitales, plus de puissance et adieu à la microSD

Sous cet écran, il y a un capteur d’empreintes digitales qui dans cette génération devient ultrasonique et occupe 70% d’espace en plus que la version de l’année dernière, maximisant ainsi la zone de reconnaissance de nos empreintes digitales. En termes de puissance, le Galaxy S21 présente le nouvel Exynos 2100 avec le GPU Mali G78 MP14, avec 14 cœurs de rendu graphique.

Du capteur d’empreintes digitales optique au capteur ultrasonique et une batterie tracée

En ce qui concerne les souvenirs, Samsung apporte des changements et peut-être que tous ne sont pas très bien reçus. Pour commencer, le modèle 12 Go de la génération précédente appartient au passé et le nouveau Galaxy S21 ne propose que des variantes avec 8 Go de RAM, une avec 128 Go d’espace interne et une autre avec 256 Go. Les deux sont LPDDR5 et UFS 3.1, mais en retour on perd le plateau pour la microSD. Samsung dit au revoir aux cartes amovibles, ce qu’il a déjà fait dans le passé et ramené avec le Galaxy S7. Nous verrons ce qui se passera dans le futur.

Enfin, le Samsung Galaxy S21 répète les vitesses de batterie et de charge avec ses 4000 mAh, 25W de charge filaire, 15W de charge sans fil et 4,5W de charge sans fil inversée, bien que dans la connectivité, nous voyons des progrès. Alors que toute l’équipe répète (de la 5G à l’USB type C), en WiFi, nous avons le WiFi 6e pour mieux profiter de la bande passante de nos routeurs. Les compatibles, bien sûr.

Versions et prix du Samsung Galaxy S21

Comme nous l’avons déjà mentionné, le nouveau Samsung débarque dans deux versions de mémoire (8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go) bien que nous aurons trois couleurs au choix. Cela peut être le nôtre en noir, or ou violet ou violet (il existe une version rose qui n’atteindra probablement pas l’Espagne). Les prix officiels du modèle sont les suivants:

Samsung Galaxy S21 8 Go / 128 Go: 859 euros

Samsung Galaxy S21 8 Go / 256 Go: 909 euros