La 5G continue de parcourir la planète et il n’en reste plus grand-chose pour qu’il ne soit plus nécessaire d’inclure ce patronyme dans les modèles lancés, puisqu’il s’agira enfin d’une connectivité standard. Pendant ce temps, les catalogues des fabricants continuent d’être remplis de modèles avec la même finition et le dernier arrivé atterrit dans celui d’OPPO. Le nouveau est là OPPO A93 5G.

Pour offrir cette connectivité, OPPO s’appuie sur l’une des dernières versions de Qualcomm, en particulier le Snapdragon 480, Première puce de ligne budgétaire américaine avec 5G et cela place automatiquement l’A93 5G dans le même segment de marché. Bien que l’appareil ait plus à offrir.

Fiche technique OPPO A53

OPPO A53

écran

LCD LTPS 6,5 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

Rafraîchissement à 90 Hz

Luminosité 480 nits

Contraste 1500: 1

DCI-P3

Processeur

Snapdragon 480 à 2 GHz

GPU Adreno 619

Versions

8 Go / 128 Go

8 Go / 256 Go

MicroSD jusqu’à 256 Go

Caméras arrière

Principal: 48 mégapixels f / 1.7

Profondeur: 2 mégapixels f / 2,4

Macro: 2 mégapixels f / 2,4

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.0

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Système

Android 11

ColorOS 11.1

Connectivité

5G

WiFi 5

Bluetooth 5.1

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

162,9 x 74,7 x 8,4 mm

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix

8/128: 1 999 yuans ou 254 euros pour changer

8/256: Prix à déterminer

90 Hz et 5G pour un milieu de gamme à profil bas

L’écosystème mobile est poreux et peu à peu les caractéristiques dégagées par les grands s’infiltrent jusqu’aux échelons inférieurs. Par conséquent, cet OPPO A93 dispose de la 5G grâce au Snapdragon 480 de Qualcomm (en deux versions avec 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go, en plus de la microSD) ou qui dispose d’un rafraîchissement d’écran à 90 Hz, ce qui, bien qu’il ne soit pas proche des meilleurs du marché, le place au-dessus de la moyenne.

Un milieu de gamme peu coûteux avec 5G et un écran 90Hz qui démarre à partir de 8 Go de RAM

Cet écran est un LCD LTPS 6,5 pouces avec perforation supérieure pour la caméra frontale et avec un rapport 20: 9. Cela signifie que si l’écran est FullHD +, ce que nous avons, ce sont 2 400 x 1 080 pixels devant les yeux. L’écran a une luminosité maximale de 480 nits et un contraste de 1500: 1, en plus d’être un panneau avec un espace colorimétrique DCI-P3.

La caméra frontale est un 8 mégapixels avec objectif f / 2.0 et pour le panneau arrière, nous avons trois capteurs supplémentaires. 48 mégapixels pour le principal, avec un objectif f / 1.7 assez lumineux, 2 mégapixels pour l’appareil photo chargé de lire la profondeur et appliquer le flou, avec un objectif f / 2.4, et encore 2 mégapixels f / 2.4 pour un appareil photo avec mise au point macro.

Le nouvel OPPO A93 5G dispose d’une batterie interne de 5000 mAh avec charge rapide de 18 W Et il est livré avec Android 11 fonctionnant sous ColorOS 11.1. L’appareil offre une connectivité 5G en plus du WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, prise casque et USB de type C. Le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté et, du moins pour le moment, il ne quitte pas la Chine.

Versions et prix de OPPO A93 5G

Le nouvel OPPO A93 5G met initialement les pieds en Chine, bien qu’il puisse finir par emprunter la voie de l’internationalité. En attendant, dans son pays d’origine on peut l’acheter en noir, blanc et violet dégradé au vert. Le prix des deux variantes est le suivant:

OPPO A93 5G avec 8 Go / 128 Go: 1999 yuans ou 254 euros pour changer

OPPO A93 5G avec 8 Go / 256 Go: Prix à déterminer.

