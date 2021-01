Le nouvel Honor indépendant, tel que Huawei l’a vendu à un consortium d’entreprises à Shenzhen, poursuit le renouvellement de son catalogue et a présenté l’un de ces modèles qui ont d’abord mis les pieds en Chine puis emprunté la voie du marché international en changeant leur homme. Une vieille connaissance de son catalogue, en fait, qui s’appelait initialement Honor V40 mais que nous connaîtrons, très probablement, comme Honor View 40 quand je traverse ses frontières.

Et comme prévu, ce View 40 mise sur des composants qui n’ont pas été fabriqués par Huawei, comme son cerveau. À la commande du téléphone, nous trouvons une puce MediaTek, le Dimensity 1000+, qui nous donne automatiquement accès à la 5G mais ce Honor View 40 a plus à offrir et certaines de ses fonctionnalités sont assez intéressantes.

Fiche technique du Honor View 40 / Honor V40

Honor View 40 / Honor V40

écran

OLED 6,72 pouces

Rapport 19,5: 9

FullHD + à 2676 x 1236

Densité 440ppp

Rafraîchir à 120 Hz

Rafraîchissement tactile à 300 Hz

HDR10

Écran incurvé

Processeur

MediaTek Dimensity 1000+ à 2,6 GHz

ARM Mali G77 MC9

Versions

8 Go / 128 Go (Chine uniquement)

8 Go / 256 Go

LPDDR4X

UFS 2.1

Caméras arrière

Principal: 50 mégapixels f / 1.9

Angulaire: 8 mégapixels f / 2,4

Macro: 2 mégapixels f / 2,4

Mise au point laser

Caméra frontale

16 mégapixels f / 2.0

Détecteur de lumière ambiante

Tambours

4 000 mAh

Charge rapide de 66 W

Charge sans fil de 50 W

Système

Android 10

Magic UI 4.0

Connectivité

Double 5G

Wifi

Bluetooth

NFC

Infrarouge

USB type C

Dimensions et poids

163,07 x 74,26 x 8,06 mm

186 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

Prix

8/128: 3 599 yuans / 456 euros

8/256: 3 999 yuans / 507 euros

Brain MediaTek, écran à fort rafraîchissement

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, Honor se dispense des composants internes de Huawei pour voler de manière autonome sous l’aile de ses nouveaux propriétaires, et cela se voit dans le choix de son processeur. Ici, nous avons Dimensity 1000+ de MediaTek fonctionnant à 2,6 GHz et pris en charge par deux variantes: 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Les deux, bien sûr, sans microSD avec laquelle se développer.

Concernant l’appareil photo, le Honor View 40 mise sur une dalle OLED 6,72 et un ratio assez ordinaire (19,5: 9) mais avec une résolution très étrange: 2676 x 1236. Bref on dirait que c’est FullHD + mais en réalité c’est plus que ça et moins que QHD +. Une rareté. Ce qui n’est pas inhabituel, c’est de voir Taux de rafraîchissement de 120 Hz ou 300 Hz sur le rafraîchissement de l’écran tactile, ce qui fait de ce téléphone un modèle idéal pour presser les jeux et autres contenus, également pour ses haut-parleurs stéréo.

Honor se passe des composants Huawei mais maintient la caméra RYYB conçue avec Sony

Nous arrivons aux caméras, avec leurs 16 mégapixels à l’avant accompagnés d’un capteur de lumière ambiante et nous devons parler du trio arrière. 50 mégapixels conduisent l’appareil photo principal du téléphone, avec un capteur RYYB hérité de l’accord entre Huawei et Sony. En secondaire, un appareil photo super grand angle de 8 mégapixels et un appareil photo de 2 mégapixels avec mise au point macro. L’équipement a, d’ailleurs, une focalisation laser.

On ferme avec la batterie (4000 mAh, charge rapide 66 W, charge sans fil 50 W) et connectivité (5G, WiFi, Bluetooth, NFC, USB type C, port infrarouge). Eh bien, et avec la version de votre système d’exploitation, un Android 10 qui se cache derrière Magic UI 4.0. Nous verrons ce qui se passe lorsque le téléphone passe à l’international car, en théorie, il ne devrait plus monter EMUI. Ou peut-être que oui.

Versions et prix du Honor View 40 / Honor V40

Le téléphone a été initialement présenté en Chine, il faudra donc un certain temps pour connaître sa disponibilité et son prix internationaux. En attendant, il nous reste qu’il est disponible en trois couleurs (or rose, bleu et noir) et que ses prix pour le marché chinois sont les suivants:

Honor View 40 avec 8 Go / 128 Go: 3599 yuans ou 456 euros pour changer

Honor View 40 avec 8 Go / 256 Go: 3 999 yuans ou 507 euros à changer

Plus d’informations | Honneur