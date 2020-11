Journée de présentation d’un Motorla qui a mis en circulation non pas un mais deux téléphones portables. Le Motorola Moto G9 Power de la ligne économique a été celui qui a ouvert l’interdiction et après cela vient le nouveau Moto G 5G. Un appareil de milieu de gamme avec des fonctionnalités assez intéressantes et un prix compétitif.

Avec le nouveau Motorola Moto G 5G, nous obtenons, comme son nom l’indique, un téléphone avec connectivité 5G mais aussi son processeur nous invite à jouer pour ses capacités élevées de «jeu», comme la possibilité de générer des graphiques à 120 images par seconde. Voyons toutes les fonctionnalités du nouveau Motorola.

Fiche technique du Moto G 5G

Moto G 5G

écran

6,7 pouces

Rapport 20: 9

FullHD + à 2400 x 1080

HDR10

Processeur

Muflier 750G

GPU Adreno 619

Versions

6 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To

Caméra frontale

16 mégapixels

Caméras arrière

48 mégapixels

Super grand angle de 8 mégapixels

Macro 2 mégapixels

Batterie

5 000 mAh

Charge rapide TurboPower 20 W

Système opératif

Android 10

Connectivité

5G SA / NSA

WiFi 5

Bluetooth 5.1

USB type C

Dimensions et poids

160,5 x 73,9 x 7,85 mm

169 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Prix

299 euros

Un nouveau modèle 5G pour le groupe “budget”

Motorola lance le nouveau Moto G 5G en l’assaisonnant avec un processeur Snapdragon 750G, avec un patronyme très caractéristique qui nous invite à tirer le meilleur parti des jeux et qui, entre autres, apporte la connectivité 5G à l’ensemble. L’accompagnement du processeur le met en vedette 6 Go de RAM et 128 Go d’espace interne, avec un plateau pour avoir jusqu’à 1 To supplémentaire si nous utilisons une microSD.

L’écran mesure 6,7 pouces, compatible avec le contenu HDR10 et avec un rapport 20: 9, qui, avec sa résolution FullHD + se traduit par 2400 x 1080 pixels devant nos yeux. Sous cet écran se trouve une batterie interne et non amovible de 5000 mAh avec charge rapide Motorola TurboPower à 20 W. Au fait, le téléphone arrive avec Android 10 à bord.

Trois caméras arrière, une grosse batterie et un grand écran pour la nouvelle 5G de Motorola

Dans les caméras, nous avons un triple train arrière avec 48 mégapixels pour la caméra principale et deux autres appareils photo, l’un avec mise au point macro et l’autre pour la photographie super grand angle. Sur le devant, 16 mégapixels. La caméra arrière principale et la caméra avant peuvent fusionner leurs pixels par blocs de quatre pour augmenter la luminosité, d’ailleurs.

Le téléphone arrive, comme nous l’avons déjà dit, avec la 5G mais nous avons également le WiFi, le Bluetooth et Port USB Type-C 2.0 pour le chargement et les transferts d’informations.

Versions et prix du Moto G 5G

Le nouveau Motorola Moto G 5G est disponible dans une seule version de RAM et de stockage interne, bien que nous puissions l’obtenir en deux couleurs. Il sera disponible en gris foncé et argent et le prix fixé par Motorola pour son atterrissage est 299 euros. Selon la marque elle-même, il ne sera pas à vendre en Espagne.

Moto G 5G avec 6 Go / 128 Go: 299 euros

