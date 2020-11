Au milieu de la semaine du Black Friday, Motorola a présenté un nouveau téléphone presque simultanément avec l’arrivée du Poco M3 de la famille Xiaomi. Un mardi chargé que nous avons devant nous en termes de présentations et qui nous laisse, dans l’article à portée de main, avec le téléphone qui complète pour le moment la famille Motorola E7, le nouveau Motorola Moto E7 pas de noms de famille.

Comme prévu, le nouveau Moto E7 se situe dans la bande économique du marché avec une puissance adéquate pour sa gamme de prix car nous sommes confrontés un smartphone gratuit à 119,99 euros. On parle d’un téléphone portable avec un Helio G25 par cerveau et qui mise sur un équipement à double caméra, une rareté de nos jours.

Fiche technique Motorola Moto E7

Motorola Moto E7

écran

LCD 6,5 pouces

Rapport 20: 9

HD + à 1 600 x 720

Encoche en forme de goutte d’eau

Processeur

MediaTek Helio G25 2 GHz

GPU PowerVR GE8320

Versions

2 Go / 32 Go

Micro SD

Batterie

4 000 mAh

Charge de 10 W

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,7 26 mm

Macro 2 mégapixels f / 2,4

Caméra frontale

5 mégapixels f / 2,2

Système opératif

Android 10

Connectivité

4G

WiFi 4

Bluetooth 5.0

GPS

Prise casque

Radio FM

USB type C

Dimensions et poids

164,9 x 75,7 x 8,9 mm

180 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Bouton physique pour l’assistant

Prix

119,99 euros

Une ligne de base très basique

Nous sommes confrontés à un téléphone qui sacrifie presque toutes ses spécifications pour atteindre un prix très raisonnable, et il s’apprécie sur un grand écran mais avec une faible résolution. Ongle Écran LCD de 6,5 pouces avec rapport 20: 9 et résolution HD + 1 600 x 720 pixels, ce qui nous laisse avec 270 pixels par pouce de densité. Dans la partie supérieure, l’échancrure en forme de goutte d’eau.

Le processeur est le Helio G25 de MediaTek, fonctionnant à 2 GHz avec son GPU PowerVR GE8320 comme support graphique et pris en charge par une seule version de RAM et de stockage interne: 2 Go et 32 ​​Go extensibles via une microSD dont la capacité maximale est inconnue. Et sous le châssis, une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W.

Deux caméras arrière et 4000 mAh avec Android 10 pour le Moto E7

Dans la section photographique, nous rencontrons une double caméra arrière formée par un capteur principal de 48 mégapixels avec objectif f / 1.7 et focale de 26 mm, qui dispose également d’une mise au point PDAF à détection de phase. À côté de la première chambre, une secondaire avec mise au point macro, capteur 2 mégapixels et objectif f / 2.4. Pour les selfies, le Moto E7 met devant nous un capteur de 5 mégapixels avec un objectif f / 2.2.

Le téléphone met le pied sur le marché avec Android 10 sans aucun type de couche dessus, et cache le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, au-dessus du logo de la marque. Dans la connectivité, nous avons 4G, WiFi 4, Bluetooth 5.0, port USB de type C, GPS et prise casque, ainsi que la radio FM.

Versions et prix du Motorola Moto E7

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Moto E7 met le pied sur le marché dans une version unique avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace interne, bien que nous puissions l’acheter en trois couleurs: gris, bleu verdâtre et rouge corail. Le prix fixé pour sa vente est de 119,99 euros.

Moto E7 avec 2 Go / 32 Go: 119,99 euros

