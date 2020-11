Nouvel ajout au secteur des appareils connectés en milieu de semaine du Black Friday, et il vient du jardin de Redmi, l’une des marques Xiaomi. Dans ce cas, un nouvelle montre Redmi qui rejoint les nouveaux Redmi Note 9 4G, Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro 5G sur scène.

La nouvelle montre de l’usine Xiaomi débarque avec un facteur de forme qui nous semble déjà assez familier, avec un écran carré ancré au poignet par des bracelets en silicone, et avec la promesse d’être extrêmement compétitif en prix. En fait, l’horloge est mis en circulation pour 299 yuans, environ 38 euros à changer, et vient également avec la promotion de lancement. Pour l’instant, oui, en Chine.

La nouvelle montre Redmi coûte moins de 40 euros à changer

La nouvelle montre Redmi de l’usine Xiaomi arrive avec un Écran carré de 1,4 pouces offrant une densité de 323 pixels par pouce. Le boîtier est en métal mais les bracelets sont en silicone, en particulier en TPU, et nous avons un total de 5 bracelets au choix, bien qu’ils ne soient pas interchangeables entre eux, nous ne les choisirons qu’au moment de l’achat.

Redmi se vante que sa nouvelle Redmi Watch dispose déjà de 120 cadrans personnalisés à afficher sur son écran, ce qui produirait jusqu’à 600 combinaisons esthétiques différentes en mélangeant les bracelets dans l’équation. La nouvelle montre Redmi a un poids de 35 grammes, assez léger dans les circonstances.

Avec la montre Redmi, nous pouvons faire du sport car elle comprend jusqu’à 7 activités sportives différentes et aussi il résiste à l’eau et résiste à des immersions jusqu’à 5 atmosphères (50 mètres), la natation peut donc être incluse parmi ces activités. Il pourra également mesurer la fréquence cardiaque, nous aurons donc des fonctions telles que la mesure de la qualité du sommeil, entre autres.

La nouvelle Redmi Watch arrive avec une batterie de capacité inconnue bien que la marque parle dès le premier moment de 7 jours d’autonomie, pouvant l’étirer jusqu’à 12 jours si nous désactivons les fonctions intelligentes telles que les mesures, la réception de notifications et plus encore. La montre est également livrée avec NFC et compatible avec XiaoAI, l’assistant intelligent de la marque.

Versions et prix de la Redmi Watch

Comme nous l’avons mentionné, la montre est livrée avec différents bracelets au choix, mais avec une seule taille de cadran, son prix est donc individuel. La montre est en vente en Chine pour 299 yuans (environ 38 euros à changer) avec un lancement de la promotion de 269 yuans (environ 34 euros à changer). Pour l’instant, on ne sait pas s’il quittera la Chine et si, si c’est le cas, il optera pour le nom supposé de Xiaomi Mi Watch Lite ou non. Nous serons attentifs.

Montre Redmi: 299 yuans ou 38 euros pour changer

