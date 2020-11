ZTE fait moins de bruit que par le passé, mais tant sa marque principale que sa marque «gaming», Nubia, continue d’améliorer constamment son catalogue et son dernier lancement arrive pour accompagner une présentation en avant-première. Le ZTE Blade 20 5G n’est plus seul, il a désormais la nouveau ZTE Blade 20 Pro faire équipe avec lui.

Sans surprise, le nouvel appareil se trouve dans le haut-milieu de gamme avec le Snapdragon 765G comme cerveau, un processeur puissant et solvant pour mettre sur le dos tout le travail de coordination et d’autonomisation d’un ZTE Blade 20 Pro qui a plus à offrir. Un téléphone qui, pour le moment, met les pieds en Chine.

Fiche technique du ZTE Blade 20 Pro

ZTE Blade 20 Pro

écran

AMOLED 6,47 pouces

Rapport 19,5: 9

FullHD + à 2340 x 1080

600 nits de luminosité

800000: 1 contraste

Processeur

Snapdragon 765G à 2,4 GHz

GPU Adreno 620

Versions

8 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 2 To

Batterie

4 000 mAh

Charge rapide Charge rapide 4+

Caméras arrière

Principal: 64 mégapixels

Ultra grand angle: 8 mégapixels 120 °

Macro: 2 mégapixels

Bokeh: 2 mégapixels

Vidéo 4K @ 60fps

Caméras frontales

20 mégapixels

Système opératif

Android 10

MyFavor 10

Connectivité

5G

WiFi 5

Bluetooth 5.1

NFC

GPS / A-GPS

USB type C 3.1

Dimensions et poids

159,2 x 73,4 x 7,9 mm

168 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Son DTS: X Ultra 3D

Un super milieu de gamme super léger

Le nouveau ZTE Blade 20 Pro a un écran AMOLED 6,47 pouces diagonale et une utilisation, selon le fabricant, de plus de 90% de la face avant du téléphone. La résolution FullHD + atteint 2340 x 1080 pixels grâce à son rapport 19,5: 9 et cache le lecteur d’empreintes digitales derrière le panneau lui-même.

En tant que cerveau, le Snapdragon 765G susmentionné, avec son GPU Adreno 620 pour les graphiques et une seule option de mémoire: 8 Go et 128 Go. Bien sûr, extensible grâce à une microSD pouvant atteindre 2 To, ajoutant ainsi à l’espace intérieur. Concernant l’énergie, Batterie interne de 4000 mAh avec charge rapide Quick Charge 4+.

Nous frappons les caméras et nous nous rencontrons 20 mégapixels à l’avant plus un quadruple équipement arrière. À savoir: 64 mégapixels pour l’appareil photo principal, 8 mégapixels avec un objectif super grand angle avec une ouverture de 120 °, 2 mégapixels pour la photographie macro et 2 mégapixels supplémentaires pour les lectures de profondeur. Et en vidéo, la possibilité de capturer 4K à 60 images par seconde.

Le nouveau ZTE Blade 20 Pro arrive avec Android 10 caché derrière la couche MiFavor 10 de la marque. En connectivité, il nous offre la 5G ainsi que WiFi 5, Bluetooth 5.1, puce NFC pour les paiements mobiles, port GPS / A-GPS et USB type C 3.1. Le téléphone ne pèse que 168 grammes, ce qui est surprenant pour ses dimensions de 159,2 x 73,4 x 7,9 mm et il dispose d’un son DTS: X Ultra 3D.

Versions et prix du ZTE Blade 20 Pro

Pour le moment, ZTE n’a pas publié le prix ou la disponibilité officielle de son nouveau Blade 20 Pro, nous attendons donc de savoir quand nous pourrons acheter et combien coûtera le modèle 8 Go et 128 Go.

ZTE Blade 20 Pro avec 8 Go / 128 Go: annonce en attente.

