Le constructeur français Wiko continue de compléter son catalogue de téléphones portables alors que l’année 2020 tire à sa fin. Sa dernière version s’appelle Wiko Y51 et il s’inscrit dans la partie la plus économique de son répertoire avec un prix public de seulement 69,90 euros. Il devient donc l’un des mobiles les moins chers de la marque.

Comme prévu au vu du prix, ce Wiko Y51 est un téléphone arrive vêtu de vêtements Android Go, devenant un modèle de puissance ajustée destiné à un usage modeste en termes d’exigences, peut-être destiné aux plus jeunes de la maison ou à quiconque recherche un mobile faisant office d’écuyer du mobile quotidien.

Fiche technique Wiko Y51

Wiko Y51

écran

5,45 pouces

Processeur

Quad Core

Versions

1 Go / 16 Go

MicroSD jusqu’à 64 Go

Tambours

2 500 mAh

Caméras arrière

Principal: 5 mégapixels

Caméra frontale

Principal: 5 mégapixels

Système opératif

Édition Android 10 Go

Connectivité

4G

Wifi

Bluetooth

GPS

Prise casque

Prix

69,90 euros le 21 décembre

Un Android Go basique à 69,90 euros

Le nouveau téléphone de Wiko, le Wiko Y51, est livré avec un écran de 5,45 pouces de diagonale sans aucun type d’encoche ou de trou dans l’écran, car il a un design classique des cadres supérieur et inférieur. À l’intérieur des mensonges une batterie de 2500 mAh que Wiko assure devrait nous donner une journée d’autonomie sans problèmes.

Le modèle est disponible en une seule version avec 1 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, ainsi qu’un plateau microSD qui ne peut pas dépasser les 64 Go supplémentaires. Le processeur choisi est un modèle quad-core inconnu et propose la 4G, le WiFi, le Bluetooth et le GPS dans la section connectivité, en plus d’un Prise casque 3,5 mm.

Côté caméras, le Wiko Y51 propose un capteur arrière de 5 mégapixels et un capteur avant de même résolution. Le modèle arrive avec Android 10 dans sa version GoIl inclut donc le mode facile classique en plus des applications système standard telles que Camera Go et plus encore.

Versions et prix du Wiko Y51

Le nouveau Wiko Y51 sera mis en vente le 21 décembre au prix de 69,90 euros et sera disponible en une version à mémoire unique (1 Go, 16 Go) et en deux couleurs: gris foncé et menthe. Autrement dit, en gris foncé et vert.

Wiko Y51 avec 1 Go / 16 Go: 69,90 euros.

