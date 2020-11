À l’occasion, nous avons parlé d’une marque très spécifique de téléphones comme CAT. En fait, le dernier modèle à passer par nos réseaux était le CAT S62. Et maintenant on reparle de la signature grâce au CAT S42, qu’ils revendiquent est le premier téléphone doté d’une protection antibactérienne sur le marché.

Dans une situation comme celle dans laquelle nous vivons, avec COVID19 étant une source d’actualité ici et là, nous avons réalisé l’importance de l’hygiène et de la propreté. Nous avons déjà entendu parler de la quantité de bactéries et de germes que nous pouvons trouver sur l’écran d’un téléphone portable, ce qui est peu probable dans un modèle comme celui-ci.

Fiche technique CAT S42 Pro

CAT S62 Pro

écran

5,5 pouces

HD + à 2160 x 1080

Rapport 18: 9

Verre Corning Gorilla 5s

Protection antimicrobienne Biomaster

Processeur

Mediatek Helio A20 MT 6761D 1,8 GHz

Versions

3 Go / 328 Go

Extensible avec MicroSD

Caméra arrière

13 mégapixels

Caméra frontale

8 mégapixels

Logiciel

Android 10

Batterie

4 200 mAh

Connectivité et son

4G

Wifi

Bluetooth 5.0

NFC

Certifications IP68 et IP69

MIL 810H militaire

Autres

Résistant aux chutes jusqu’à 1,8 m sur le béton

Téléphone sans bactéries

La principale revendication du CAT S42 est la protection antimicrobienne qui, selon la marque, en fait le premier téléphone antibactérien au monde. Pour obtenir, chaque composant externe de l’appareil a été spécialement traité avec la technologie antimicrobienne Biomaster et testé selon ISO 22196.

Cette technologie est basée sur inclusion d’ions argent lors de la fabrication pour créer un niveau permanent de protection du produit, en inhibant la croissance des microbes à la surface du téléphone et en réduisant ainsi les niveaux microbiens à sa surface.

Selon la marque, cette technologie a montré une réduction de plus de 80% en 15 minutes et de 99,9% en 24 heures.

En outre, ils garantissent que le traitement avec la technologie Biomaster atteindra d’autres appareils parmi les téléphones de marque plus tard en 2021.

Parmi le reste des spécifications de ce téléphone, nous devons parler d’un Écran de 5,5 pouces et résolution FullHD + avec un rapport d’aspect 18: 9 et une protection Corning Gorilla Glass 5s. L’écran tactile peut être utilisé avec les doigts mouillés ou avec des gants.

À l’intérieur se cache un processeur Mediatek Helio A20 MT 6761D 1,8 GHz Quad Core accompagné de 3 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 32 Go extensible avec une carte microSD. Avec Android 10 prêt à l’emploi, vous recevrez la mise à jour vers Android 11 et la marque assure des mises à jour de sécurité disponibles pendant 3 ans.

Dans la section multimédia, parlez d’un Caméra principale 13MP et caméra frontale 5MP. Avec LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi, Bluetooth 5.0, connexion NFC, ajoutez un connecteur jack audio 3,5 mm étanche.

Il présente une conception de poignée texturée supplémentaire et une touche de raccourci programmable utile pour Push to Talk (PTT), SOS, ou pour lancer facilement la lampe de poche ou la caméra. Ces données sont complétées par une résistance à l’eau et à la poussière grâce aux certifications IP68 et IP69) et le résistance aux chutes jusqu’à 1,8 mètre sur le béton grâce à la norme militaire MIL SPEC 810H.

Prix ​​et disponibilité

Le smartphone CAT S42 Il a un prix de 249 euros et sera disponible dans les magasins spécialisés au début de 2021.

