Il fuyait depuis longtemps et il est finalement devenu un terminal officiel. De manière inattendue, et pratiquement sans préavis, Nokia a officialisé un nouveau téléphone mobile Android pour faire partie de ses armées de milieu de gamme. ETl Nokia 5.4 est déjà parmi nous, et a accompli presque étape par étape ce qui était indiqué dans les fuites précédentes.

Le nouveau téléphone atterrit, comme nous l’avons dit, dans le gammes milieu de gamme. Jetez un coup d’œil à son processeur de la série Snapdragon 600 ou à son écran HD + pour vous rendre compte que nous ne parlons pas d’un téléphone censé être trop cher. En fait, il est mis en vente en Europe pour moins de 200 euros.

Fiche technique Nokia 5.4

Nokia 5.4

écran

6,39 pouces

HD + à 1560 x 720

Rapport 19,5: 9

Panneau perforé

Processeur

Qualcomm Snapdragon 662 à 2 GHz

GPU Adreno 610

Versions

4 Go / 64 Go

6 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go

Tambours

4 000 mAh

Charge de 10 W

Caméras arrière

Principal: 48 mégapixels

Angulaire: 5 mégapixels

Macro: 2 mégapixels

Bokeh: 2 mégapixels

Caméra frontale

Principal: 16 mégapixels

Système opératif

Android 10

Connectivité

Double 4G

WiFi 4

Bluetooth 4.2

NFC

GPS / GLONASS / NavIC

Prise casque

Radio FM

NFC (selon la région)

USB type C

Dimensions et poids

161 x 76 x 8,7 mm

180 grammes

Autres

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Audio OZO

Bouton Assistant Google

Prix

4 Go / 64 Go: 189 euros

Un milieu de gamme discret et assez classique

Le nouveau Nokia 5.4 débarque avec un panneau d’affichage 6,39 pouces avec résolution HD +. Son panneau perforé a un rapport de 19,5: 9 donc nous aurons 1560 x 720 pixels devant les yeux. À l’arrière, le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales et sous tout le cadre, il cache une batterie de 4000 mAh avec une charge standard de 10 W.

Quant au cerveau, Nokia choisit de monter le Muflier 662 de Qualcomm, une puce à huit cœurs fonctionnant à 2 GHz avec le GPU Adreno 610 comme support graphique, et avec deux versions du téléphone à vendre. Nous en avons un avec 4 Go et 64 Go et un supérieur, avec 6 Go et 128 Go. Les deux sont extensibles au moyen d’une microSD qui ne peut pas dépasser 512 Go d’espace supplémentaire.

Quatre caméras à l’arrière avec objectifs Zeiss et son OZO Audio pour le Nokia 5.4

Nous arrivons aux caméras et nous tombons ici sur une caméra frontale, 16 mégapixels et intégrée à l’écran, et avec quatre caméras arrière. 48 mégapixels pour l’appareil photo principal, 5 mégapixels pour le super grand angle, 2 mégapixels pour la photographie macro et 2 autres mégapixels pour les lectures de profondeur. Le Nokia 5.4 est capable d’enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde.

On clôture avec la connectivité de ce téléphone avec Android 10. On retrouve ici un double plateau pour SIM 4G, WiFi 4, Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS / NavIC, prise casque, radio FM, NFC selon la région dans laquelle nous nous trouvons et un port USB Type-C pour le chargement et le transfert de fichiers. Les dimensions sont de 161 x 76 x 8,7 millimètres pour un poids de 180 grammes.

Versions et prix du Nokia 5.4

Comme nous l’avons mentionné, le nouveau Nokia 5.4 arrive sur le marché avec deux options de mémoire, l’une avec 4 Go / 64 Go et l’autre avec 6 Go / 128 Go. Le premier d’entre eux a déjà un prix, 189 euros, bien qu’il n’ait pas encore de date exacte de mise en vente. Nous savons qu’il atteindra dans un premier temps l’Europe, l’Inde, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Amérique latine.

Nokia 5.4 avec 4 Go / 64 Go: 189 euros.

Nokia 5.4 avec 4 Go / 64 Go: Bientôt.

Plus d’informations | Nokia

Partagez Nokia 5.4: un milieu de gamme économique avec des objectifs Zeiss et le son OZO Audio