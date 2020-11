Nokia continue de ramener des téléphones de son passé, des jours précédant l’atterrissage d’iOS et d’Android, lorsque les Finlandais dominaient assez clairement le marché. Les derniers à atterrir sont des modèles précédemment divulgués qui répondent aux noms de Nokia 8000 4G et Nokia 6300 4G, rappelant.

Nous ne parlons pas de téléphones dotés de systèmes d’exploitation excessivement populaires, mais nous ne pouvons pas non plus les qualifier de téléphones basiques ou “ stupides ”, car les deux porter KaiOS à l’intérieur. Un système d’exploitation pour téléphones avec une utilisation plus courante et qui vous permet également d’installer et de désinstaller des applications avec son propre magasin. Et avec WhatsApp, au fait. Voyons ce que les deux modèles nous offrent.

Fiche technique du Nokia 8000 4G et du Nokia 6300 4G

Nokia 8000 4G

Nokia 6300 4G

écran

2,8 pouces

320 x 240 QVGA

2,4 pouces

320 x 240 QVGA

Processeur

Snapdragon 205 à 1,1 GHz

GPU Adreno 304

Snapdragon 205 à 1,1 GHz

GPU Adreno 304

Versions

512 Mo / 4 Go

MicroSD jusqu’à 32 Go

512 Mo / 4 Go

MicroSD jusqu’à 32 Go

Caméra arrière

2 mégapixels

Éclat

Vga

Éclat

Batterie

1 500 mAh

Amovible

1 500 mAh

Amovible

Système opératif

KaiOS

KaiOS

Connectivité

Double VoLTE 4G

WiFi 4

Borne wifi

Bluetooth 4.1 LE

A-GPS

Prise casque

Radio FM

Micro USB

Double VoLTE 4G

WiFi 4

Borne wifi

Bluetooth 4.1 LE

A-GPS

Prise casque

Radio FM

Micro USB

Dimensions et poids

132,2 × 56,5 × 12,34 mm

110,2 grammes

131,4 x 53,0 x 13,7 mm

104,7 grammes

Prix

79 euros

49 euros

Deux frères très similaires l’un à l’autre

Le Nokia 6300 4G

Nous parlons de deux téléphones qui se ressemblent plus qu’il n’y paraît. Par exemple, les deux portent écrans avec une résolution de 320 x 240 pixels, Écrans QVGA avec 2,8 pouces pour le Nokia 8000 4G et 2,4 pouces pour le Nokia 6300 4G. À l’intérieur, batteries amovibles identiques plus 1500 mAh pour chaque téléphone.

Les deux partagent le processeur et la mémoire, avec un Snapdragon 205 avec GPU Adreno 304 fonctionnant à 1,1 GHz, et avec 512 Mo pour la RAM et 4 Go pour le stockage interne. De plus, les deux téléphones disposent d’un plateau microSD externe avec jusqu’à 32 Go d’espace maximum. En ce qui concerne les caméras arrière, une certaine différence car le Nokia 8000 a 2 mégapixels tandis que le Nokia 6300 ne dispose que d’un appareil photo VGA.

Encore un lien technique dans la connectivité car on parle de deux modèles avec Dual SIM 4G en plus du WiFi 4, Bluetooth 4.1, A-GPS, prise casque, radio FM et port microUSB pour télécharger et transférer des fichiers. De toute évidence, ils sont également liés au système d’exploitation car les deux ont KaiOS préinstallé. En termes de dimensions, il y a bien sûr des différences avec 132,2 × 56,5 × 12,34 mm et 110,2 grammes pour le plus grand, le Nokia 8000, et 131,4 x 53,0 x 13,7 mm avec 104,7 grammes de poids pour le Nokia 6300.

Versions et prix du Nokia 8000 4G et du Nokia 6300 4G

Les deux téléphones atterrissent avec une seule option pour la RAM et le stockage interne, bien que nous les ayons disponibles dans Couleurs varièes. Le Nokia 8000 4G arrivera en noir, blanc, bleu et or tandis que le Nokia 6300 4G sera disponible en vert, gris anthracite et blanc. Les prix pour l’Europe sont les suivants:

Nokia 6300 4G avec 512 Mo / 4 Go: 49 euros

Nokia 8000 4G avec 512 Mo / 4 Go: 79 euros

