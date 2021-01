Tous les détails du Galaxy S21 Ultra, le modèle le plus cher et le plus avancé de la nouvelle série haut de gamme de Samsung.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy S21

Samsung nous réunit ce 2021 un peu plus tôt que d’habitude pour présenter son nouveau Série de terminaux Galaxy S, composé d’un total de trois modèles. Et pour la deuxième année consécutive, le sud-coréen parie tout sur le même terminal qui intègre le fonctionnalités principales vu à ce jour dans un terminal familial: le Galaxy S21 Ultra.

Ce nouvel opus vient prendre le témoin du précédent S20 Ultra lancé l’année dernière. En fait, les deux terminaux partagent plusieurs traits, bien que cette nouvelle génération apporte grands changements et des améliorations dans des aspects essentiels tels que appareil photo, écran ou performances. Voici le Galaxy S21 Ultra:

Samsung Galaxy S21 Ultra, toutes les informations

Spécifications du Samsung Galaxy S21 Ultra Dimensions 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Écran AMOLED 2X dynamique de 6,8 pouces de 228 grammes

Taux de rafraîchissement adaptatif (11-120 Hz)

Gorilla Glass Victus Résolution WQHD + (3200 × 1440 pixels, 515 ppp) Processeur Samsung Exynos 2100 RAM 12/16 Go LPDDR5 Système d’exploitation One UI 3.1 basé sur Android 11 Stockage 128/256/512 Go Caméras UFS 3.1Arrière: Téléobjectif 10 MP f / 2.4, 35 °, 72mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 108 MP grand angle f / 1.8, 79 °, 24mm, téléobjectif OIS + 10 MP f / 4,9, 10 °, 240 mm, OIS

Frontale: 50 MP f / 2.2, 80 °, 25 mm Batterie 5000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée Autres Lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré, protection IP68, UWB, Wi-Fi 6E, compatibilité S-Pen, haut-parleurs stéréo AKG , Samsung DeX Date de départ 29 janvier Prix de départ 1259 euros

Un géant de verre et de métal

Cette année, Samsung a affiné lignes esthétiques qui a fait ses débuts l’année dernière avec le Galaxy S20, peaufinant certains autres détails de cette nouvelle génération.

Nous sommes confrontés à un grand appareil, très grand, et l’un des plus lourds que nous ayons vu à ce jour en atteignant le 228 grammes de poids. Cela est dû, en partie, à la décision de Samsung de parier sur le verre et métal lors de la construction de votre nouvel appareil de référence.

L’arrière a un belle finition mate dans ses deux coloris disponibles initialement: noir et argent, ce dernier capable de montrer des reflets de différentes couleurs en fonction de l’incidence de la lumière.

De plus, l’entreprise accorde le système photographique de l’appareil une proéminence claire, occupant une zone considérable du coin supérieur gauche de l’arrière du téléphone. Le module en question est construit en aluminium et se marie parfaitement avec la lunette en métal poli qui entoure le châssis du S21 Ultra.

Si on fait le tour du terminal on trouve l’un des joyaux de la couronne de ce S21 Ultra: un écran impressionnant de 6,8 pouces de diagonale légèrement incurvé sur ses côtés, basé sur la technologie AMOLED dynamique 2X, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution WQHD + – les deux peuvent également fonctionner simultanément.

Avec cette génération, Samsung étend les capacités de la technologie Dynamic Amoled en offrant à l’appareil la possibilité de faire varier automatiquement votre taux de rafraîchissement entre 11 et 120 Hz en fonction du contenu, dans le but d’offrir la meilleure efficacité énergétique.

Il maintient également le lecteur d’empreintes digitales à ultrasons à l’écran, même si cette année Samsung mise sur un nouvelle technologie Samsung qui permet un plus grande surface pour le capteur et améliore à la fois la précision et la vitesse de lecture des empreintes digitales.

En plus de tout cela, l’écran de cet appareil cache un grand secret, tout comme le Porte-stylet S-Pen, pour la première fois dans l’histoire de la famille S. L’accessoire, bien entendu, sera acheté séparément et, grâce à la technologie développée par Wacom, Il manque de Bluetooth et n’a pas besoin d’être rechargé pour fonctionner. Malgré cela, il possède l’essentiel des fonctions que l’on pouvait trouver dans les modèles de la famille Note, à l’exception de certaines comme le contrôle par des gestes.

Coeur Exynos avec 5G intégré

La plateforme qui donne vie au Samsung Galaxy S21 Ultra ne pouvait être que la nouvelle Exynos 2100 récemment annoncé par la société. En Europe, oui, car dans d’autres régions du monde, Samsung pariera sur Qualcomm et son Snapdragon 888.

La puce, basée sur un format 5 nanomètres et avec un modem 5G intégré, est accompagnée de 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5et 128, 256 ou jusqu’à 512 Go de stockage interne. Cette année, oui, la capacité d’étendre le stockage via microSD est perdue.

Pour donner suffisamment d’énergie à une telle série de spécifications, un Batterie d’une capacité de 5000 mAh, le même que dans le précédent S20 Ultra. Encore une fois, il ne manque pas charge rapide, charge sans fil rapide et charge sans fil inversée.

Une interface utilisateur 3.1 est la nouvelle version du logiciel Samsung qui donne vie à ce terminal, basée sur Android 11 et avec ses propres nouveautés telles que la possibilité de passer des appels vidéo sur un téléviseur en mode paysage via des applications comme Google Duo ou la possibilité de montrer une petite fenêtre flottante sur le téléviseur qui affiche le viseur de l’appareil photo lors de la lecture de vidéos ou de musique sur le téléviseur. Une fonctionnalité parfaite pour répéter les danses TikTok avant de les publier sur le réseau social de la mode.

Quant à connectivité, le S21 Ultra ajoute Technologie UWB, ce qui permettra, entre autres, ouvre automatiquement les portes d’une voiture compatible pas besoin de clés. Soutien Réseaux Wi-Fi 6E.

Quatre caméras à l’arrière et un double téléobjectif pour voir plus loin

Malgré ses chiffres frappants, la section photographique du précédent S20 Ultra nous a laissé un peu froid en raison, en partie, de la problèmes de concentration souffert par le capteur principal de 108 mégapixels. Des problèmes qui, plus tard, ont été corrigés avec le Galaxy Note20 Ultra.

Cette année, Samsung mise sur une configuration très similaire, menée par un capteur amélioré de 108 mégapixels, qui est soutenu par un système de focalisation laser et un stabilisateur optique.

Le capteur Bright Night de 108 mégapixels introduit des avancées visant à améliorer la photographie en basse lumière. En ce sens, le mode nuit amélioré ajoute un système avancé de réduction du bruit. D’autre part, il ajoute la possibilité de prendre des photos HDR 12 bits.

Il est accompagné d’un capteur ultra grand angle, qui évolue également dans le but de fournir des photos plus claires et plus détaillées.

Mais ce qui est vraiment nouveau se trouve dans le double système de téléobjectif, formé de deux capteurs de 10 mégapixels chacun, et qui nous donne la possibilité de capturer des images avec Zoom optique 3x ou 10x, dans les deux cas stabilisé par OIS.

En tant que nouveautés, de nouvelles sont incluses filtres en mode portrait, et encore plus de modes de capture dans la fonction «Capture unique». La possibilité de capturez des vidéos 4K à 60 FPS avec l’une des caméras de l’appareil, et bien sûr l’enregistrement de Vidéo 8K.

Enfin, le mode “Vue du réalisateur” nous donne la possibilité de visualiser différentes prises de la même scène à travers les différentes caméras de l’appareil simultanément, et choisissez rapidement celle qui convient le mieux en fonction du contenu à capturer.

À l’avant, la seule caméra selfie de l’appareil est cachée à l’intérieur d’un petit trou centré en haut de l’écran, avec un Capteur de 40 mégapixels avec mise au point automatique.

Prix ​​et disponibilité du Samsung Galaxy S21 Ultra

Le nouveau terminal phare de Samsung peut être livre du 14 janvier après avoir terminé la présentation effectuée par Samsung. Ceux qui décident de le faire recevront le nouveau Samsung Galaxy Buds Proainsi qu’un Samsung Galaxy SmartTag.

De la S21 Ultra existera trois variantes différentes, chacun à un prix différent:

Samsung Galaxy S21 Ultra 12/128 Go: 1 259 eurosSamsung Galaxy S21 Ultra 12/256 Go: 1 309 eurosSamsung Galaxy S21 Ultra 16/512 Go: 1 439 euros

En Espagne, l’appareil peut être acheté auprès de 29 janvier via les magasins officiels de l’entreprise et les canaux de vente habituels.