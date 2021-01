Les Samsung Galaxy S21 et S21 Plus sont là, et ils aspirent à devenir les meilleurs téléphones haut de gamme de 2021. C’est tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Écrit par Christian Collado sur Samsung Galaxy S21

Les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21 + sont désormais officiels. Cette année, Samsung a choisi d’annoncer ses nouveaux appareils un peu plus tôt que d’habitude, lors d’un événement Unpacked où la société a montré au monde une bonne partie de ses meilleures créations pour cette année.

Avec cette nouvelle génération de terminaux, Samsung suit la même ligne qu’avec les S20 et S20 Plus de 2020, offrant une expérience similaire en deux saveurs et tailles différentes. C’est tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux terminaux.

Samsung Galaxy S21 et S21 +, toutes les informations

Spécifications Samsung Galaxy S21 et S21 + Dimensions 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

171 grammes 161,4 x 75,6 x 7,8 mm

202 grammes Écran 6,2 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass Victus 6,7 pouces Infinity-O AMOLED

120 Hz

Gorilla Glass VictusRésolutionFull HD + (2400 × 1080 pixels, 421 ppp) Full HD + (2400 × 1080 pixels, 394 ppp) ProcesseurSamsung Exynos 2100Snapdragon 888 / Exynos 2100RAM8 / 12GB8 / 12GBSystème d’exploitationSamsung One UI 3.1 basé sur Android 11Samsung One UI 3.1 basé sur Android 11Samsung One UI 3.1 basé sur Android 11 Stockage Android 11 Appareils photo 128/256 Go 128/256 GoArrière: Téléobjectif 64 MP f / 2.0, 76 °, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 12 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 26mm, OIS

Frontale: 10 MP f / 2,2, 80 °, 25 mmArrière: Téléobjectif 64 MP f / 2.0, 76 °, 28mm, OIS + 12 MP Ultra-Wide f / 2.2, 120 °, 13mm + 12 MP Grand Angle f / 1.8, 79 °, 26mm, OIS

Frontale: 10 MP f / 2,2, 80 °, 25 mm Batterie 4000 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée 4800 mAh avec charge rapide, charge rapide sans fil et charge sans fil inversée Autre USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons en écran, IP68USB-C, haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran, IP68 Prix de départÀ partir de 859 eurosÀ partir de 1059 euros

Deux tailles et différents matériaux

La ligne esthétique choisie par Samsung pour construire ces deux modèles n’est pas très différente: dans les deux ils restent traits hérités des précédents S20 et S20 +, comme c’est le cas du position des caméras arrière ou l’inclusion d’un écran qui fuit entouré de marges ultra-faibles.

Les principales différences que nous trouvons entre les deux modèles concernent deux aspects: la taille et le matériau de construction.

Eh bien pendant que le Le Galaxy S21 + équipe un écran de 6,7 pouces de diagonale, et utilise du verre pour façonner son arrière, le S21 réduit considérablement sa diagonale jusqu’à 6,2 pouces, tout en abandonnant le verre et en pariant sur le polycarbonate plastique avoir un arrière plus résistant aux chocs, mais qu’il ne se sent pas si agréable à la main malgré avoir dans les deux cas avec une finition mate très similaire.

Ces panneaux ont, dans les deux cas, Résolution Full HD +, ce qui nous laisse une densité de 421 et 394 pixels par pouce. En ce sens, il convient de mentionner que le la dernière fois que Samsung a lancé un haut de gamme avec une densité inférieure à 400 pixels par pouce C’était en 2012, avec le Galaxy S3.

Dans tous les cas, nous avons le excellente technologie AMOLED dynamique 2X, ce qui implique un Taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptative, qui peut varier entre 48 et 120 Hz automatiquement en fonction du contenu affiché à l’écran. Aussi, contrairement au S21 Ultra, on parle de deux panneaux sans courbes sur leurs côtés.

Est également inclus un lecteur d’empreintes digitales intégré dans le panneau, qui utilise une nouvelle technologie développée par Qualcomm par laquelle un zone de capteur plus grande, améliorant ainsi la précision et la rapidité lors du déverrouillage du mobile.

Comme nouveauté en termes de design, on trouve un triple système de caméra arrière, intégré dans un module métallique qui est se fond dans le cadre latéral de l’appareil. Il est clair que Samsung a choisi de donner aux appareils photo la place qu’ils méritent, et le résultat est pour le moins frappant.

Les deux terminaux ont Protection IP68 contre l’eau et la poussière, et ils sont disponibles en plusieurs couleurs différentes: gris, blanc, rose et violet sur le Galaxy S21, et argent, noir et violet pour le S21 +.

Puce de 5 nanomètres avec 5G intégré

Comme prévu, Samsung est revenu pour parier sur le dernière génération de sa plateforme Exynos pour donner vie aux variantes européennes du S21. Nous parlons de l’Exynos 2100, une nouvelle puce basée sur un Format 5 nanomètres et 8 cœurs qui introduit la technologie ARM Cortex-X1 hautes performances, capable de fonctionner à une fréquence maximale de 2,9 GHz. De plus, le processeur dispose d’un modem 5G intégré, avec prise en charge des réseaux 5G SA et NSA.

Samsung accompagne cette plateforme 8 ou 12 Go de RAM LPDDR 5 dans les deux cas, avec 128 ou 256 Go de stockage. Cette fois, oui, la possibilité de augmenter la capacité de stockage via microSD.

Mais les deux bornes ne sont pas les mêmes en termes de technologies qu’ils incorporent. Dans le S21 +, nous trouvons un Puce ultra large bande destiné à des communications précises sur de courtes distances, pouvant servir, par exemple, à trouver des appareils perdus comme les nouveaux Galaxy Buds Pro ou Samsung SmartTags. Il Le Galaxy S21, en revanche, n’a pas cette technologie et est conforme à la version Bluetooth 5.

Pour le reste, nous avons Une interface utilisateur 3.1 et Android 11piles 4000 et 4800 mAh avec charge rapide, charge sans fil et charge sans fil inversée, et oui, je sais retirer le chargeur de la boîte de l’appareil.

Une triple caméra qui n’évolue qu’en taille

Un autre aspect hérité des précédents S20 et S20 + est celui des caméras. Encore une fois, nous avons trois capteurs à l’arrière: un capteur principal de 12 mégapixels, un ultra grand angle avec la même résolution et un capteur de 64 mégapixels qui agit comme un téléobjectif.

Le capteur principal a un taille plus grande que l’année dernière, nous espérons donc meilleure expérience dans des situations de faible éclairage. De plus, Samsung affirme avoir amélioré le traitement d’image avec cette nouvelle génération, en partie grâce aux progrès apportés par les technologies de processeur Exynos 2100.

Quant au «téléobjectif», Samsung opte à nouveau pour une solution similaire à l’année dernière: au lieu de inclure un téléobjectif en tant que tel, il est engagé sur un capteur résolution supérieure –64 mégapixels– avec une distance focale similaire à celle du capteur principal, sur lequel un coupé lors de la capture d’images avec zoom. Ainsi, les captures sont plus détaillé que si le capteur principal de 12 mégapixels était utilisé.

Il n’y a pas non plus de changements à l’avant, car nous avons le même Appareil photo 10 mégapixels qui était déjà présente dans les modèles de l’année dernière.

Quant à la vidéo, seul le Galaxy S21 + est capable de capturer des clips 4K à 60 FPS avec ses trois capteurs. Le S21 peut le faire à un taux de 30 images par seconde.

Prix ​​et disponibilité des Samsung Galaxy S21 et S21 +

Les nouveaux mobiles Samsung peuvent être livre du 14 janvier après avoir terminé la présentation effectuée par Samsung. Ceux qui décident de le faire recevront avec l’appareil le Samsung Galaxy Buds Live annoncé l’année dernière, ainsi qu’un Samsung Galaxy SmartTag.

Existera différentes configurations de stockage et de mémoire du Galaxy S21, chacun à un prix différent:

Samsung Galaxy S21 8/128 Go: 859 eurosSamsung Galaxy S21 12 / 256GB: 1 099 eurosSamsung Galaxy S21 + 8/128 Go: 1 059 eurosSamsung Galaxy S21 8/128 Go: 1 109 euros

En Espagne, les terminaux peuvent être achetés auprès de 29 janvier via les magasins officiels de l’entreprise et les canaux de vente habituels.