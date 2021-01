Vivo continue d’élargir son portefeuille de téléphones portables discrets et il n’y a pas si longtemps, nous assistions à divers lancements. Le tour est maintenant pour un renouvellement d’une gamme précédente, le Y31 que nous avions déjà connu cède la place à une nouvelle version mise à jour, nous accueillons donc le marché pour nouveau Vivo Y31 2021.

Le téléphone bénéficie d’une énorme mise à jour puisque le modèle d’origine, le Vivo Y31, date de 2015. Beaucoup de choses ont changé dans le monde mobile au cours de ces six années. Dès le départ, les 4,7 pouces du premier modèle sont déjà de l’histoire et on saute à l’un avec de nombreux moins de cadres et un panneau de pas plus et pas moins de 6,58 pouces. Mais le téléphone a plus à offrir, nous vous le disons.

Fiche technique Vivo Y31 2021

En direct Y31 2021

écran

LCD 6,58 pouces

FullHD +

Encoche en forme de goutte d’eau

Processeur

Muflier 662

Versions

6 Go / 128 Go

MicroSD jusqu’à 1 To

Caméras arrière

Principal: 48 mégapixels

Profondeur: 2 mégapixels

Macro: 2 mégapixels

Caméra frontale

16 mégapixels

Tambours

5 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Charge inverse

Système

Android 11

Funtouch OS 11

Connectivité

4G

Wifi

Bluetooth

GPS

USB type C

Prise casque

Dimensions et poids

–

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix

16490 roupies ou 185 euros à changer

Une gamme de base avec 6 Go de RAM et triple caméra

La nouvelle Vivo Y31 2021 débarque initialement en Inde avec un écran Écran LCD de 6,58 pouces avec résolution FullHD + et une encoche en forme de goutte d’eau en haut. Cette encoche abrite une caméra frontale de 16 mégapixels et comme le lecteur d’empreintes digitales ne peut pas être caché derrière le panneau, il se déplace sur le côté du téléphone.

Le cerveau choisi par Vivo pour son nouveau téléphone est le Qualcomm Snapdragon 662 qui arrive flanqué de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace interne, même si nous pouvons l’étendre avec une microSD qui accepte un maximum de 1 To supplémentaire. Sous tout cet équipement, il y a une batterie interne et non amovible de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W qui a également une charge inversée.

Dans les caméras arrière, la Vivo Y31 2021 arrive avec trois capteurs. Nous en avons un principal avec 48 mégapixels, un appareil photo 2 mégapixels pour les lectures de profondeur et enfin un appareil photo macro 2 mégapixels avec une mise au point de 4 centimètres. Le téléphone atterrit avec 4G, WiFi, Bluetooth, GPS, port USB Type-C et prise casque en plus de transporter Android 11 caché sous FunTouch OS 11.

Versions et prix du Vivo Y31 2021

Le nouveau téléphone arrive initialement en deux couleurs: Racing Black et Ocean Blue. C’est-à-dire, en noir et bleu. Nous n’avons qu’une seule option à vendre (6 Go / 128 Go) et pour le moment, elle ne peut être achetée qu’en Inde, nous n’avons donc pas de prix international ou de prévision pour sa distribution. Le prix officiel est le suivant:

Vivo Y31 2021 avec 6 Go / 128 Go: 16490 roupies ou 185 euros à changer

