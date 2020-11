Asus a officiellement dévoilé la nouvelle Chromebox 4, qui intègre désormais des processeurs Intel de 10e génération et un prix vraiment attractif: à partir de 289 $.

Visuellement, il n’offre pas beaucoup de changements, mais, en interne, une série d’améliorations peut être trouvée afin que l’utilisateur puisse en tirer encore plus. Asus offre la possibilité de choisir un processeur Intel Celeron ou, si le client le souhaite, une des séries i3, i5 ou i7. Tous, dixième génération.

Le grand nombre de ports disponibles est une autre de vos cartes dans ce jeu pour attirer l’attention des clients potentiels. Il a un USB-C, cinq USB-A, 2 HDMI, un lecteur de carte et un port RJ-45. Grâce à cela, l’utilisateur ne doit pas s’inquiéter de l’acquisition adaptateurs pour connecter des appareils externes.

Le reste de ses spécifications techniques sont les suivantes:

Processeur: Intel Celeron, Intel i3, i5 ou i7

Mémoire RAM: 4 Go et 8 Go -DDR4-SO-DIMM-

Espace de rangement: Jusqu’à 256 Go

Les ports: 1 USB-C, 5 USB-A, 2 HDMI, 1 lecteur de carte, 1 port RJ-45

Connectivité: WiFi 6

Additionnel: Support VESA, emplacement pour bloc Kesington.

Chromebox 4 a Chrome OS

Le monde Chrome OS Il fait encore ses premiers pas en Espagne, où il a été relancé par Google au milieu de cette année, mais la vérité est que l’équipement avec ce système est plus que suffisant pour un grand nombre d’utilisateurs. Ses vertus incluent la simplicité d’utilisation, le faible entretien requis et les liens étroits avec les services Google.

Les appareils équipés de Chrome OS peuvent également exécuter toutes les applications Android disponibles sur Jeu de Google. Cela augmente considérablement les logiciels compatibles avec cette machine, dont les origines sont centrées sur le cloud computing.

Design et prix: points forts

Le nouveau Asus Chromebox 4 offre un design intéressant et une taille contenue. Grâce au support VESA, il peut être ancré à l’arrière de n’importe quel moniteur compatible pour économiser de l’espace sur notre table de travail. Le résultat, d’une certaine manière, est similaire à celui d’un tout-en-un comme l’iMac.

Son petit prix en fait un alternative intéressant pour les centres éducatifs et ceux qui veulent une machine à solvant pour le bureau ou la maison à un prix très bas. Le prix officiel est, aux États-Unis, 289 $, mais il faudra attendre son éventuelle arrivée en Europe pour connaître le prix pour lequel il sera commercialisé sur le vieux continent.