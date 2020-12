Les nouvelles consoles sont déjà une réalité et depuis quelques semaines, elles sont devenues nos partenaires de combat. Avec eux, une série d’accessoires et de compléments nous permet d’en tirer le meilleur parti. Pour ceux d’entre vous qui ont opté pour une console Microsoft, nous vous présentons aujourd’hui la revue de la nouvelle Carte d’extension de stockage Seagate pour Xbox Series, qui comme son nom l’indique est une carte d’extension qui nous permet deAjoutez 1 téraoctet d’espace à notre console.

Lorsque vous avez une console avec 1 To de stockage interne, il semble difficile d’avoir des problèmes d’espace., Cependant, les jeux deviennent de plus en plus lourds et si vous voulez avoir une quantité acceptable toujours installée, au final vous vous rendez compte qu’avoir du stockage supplémentaire est très apprécié.

Extension du stockage avec le meilleur de la série Xbox

L’une des meilleures caractéristiques de la Xbox Series X est la vitesse de chargement des jeux. Microsoft a réussi à réduire considérablement les temps, donc lorsque nous pensons à étendre le stockage, nous le faisons avec l’intention que l’expérience reste aussi proche que possible des chiffres qui démarrent un jeu à partir du stockage interne. C’est pourquoi, dans cette analyse, nous nous sommes concentrés sur cet aspect, en mesurant les temps de chargement des jeux que nous avons sur la carte d’extension et en comparant cela avec le temps qu’il faut au démarrage à partir du stockage interne de la console. Mais aussi en connaissant la réponse lors du transfert de jeux entre le stockage interne et la carte d’extension Seagate, et bien sûr, également l’inverse.

Déballage

La carte d’extension de stockage Seagate est livrée dans une boîte blanche de 139,7 mm de hauteur, 76,2 mm de largeur et 50,8 mm d’épaisseur. Comme cela arrive habituellement dans ce type d’accessoires, cette taille masque un contenu qui est loin de ces mesures et c’est-à-dire que la carte n’occupe qu’un dixième de cet espace.

En ouvrant la boîte, nous trouvons un guide de démarrage rapide et la carte elle-même avec un couvercle de protection en plastique dur. En retirant ce capot, on se retrouve avec une carte de dimensions 7,8 mm x 31,6 mm x 52,9 mm et d’un poids de seulement 30 grammes.

Installation

Comme prévu, l’installation n’a aucun mystère, c’est aussi simple que de placer la carte dans la fente de notre Xbox Series X | S. Bien sûr, vous devez le placer dans la bonne direction, ce que nous pouvons différencier grâce au fait que la partie supérieure de la carte a le logo Xbox sur un côté avec un surlignage, alors qu’il ne montre que ce surlignage pour aider à la prise en main. Dans le cas de notre Xbox Series X, la situation est de laisser la pièce avec le logo Xbox face au port Ethernet.

Une fois la carte installée, la console la détectera automatiquement, ce que nous pouvons voir dans la section “Stockage” de la configuration, où nous pouvons également voir ce qui est installé dans chaque section, soit interne ou la carte, et déplacer ou copier contenu de l’un à l’autre.

Utiliser l’expérience

La carte d’extension de stockage Seagate pour la Xbox Series X | S offre une vitesse de lecture de 300 mégaoctets par seconde et 2,4 Gigabits par seconde de transfert, on peut donc déjà s’attendre à un très haut niveau de performances. Plus est prend en charge l’architecture Xbox Velocity et la reprise rapide, choses que dans notre analyse nous verrons comment cela se traduit au jour le jour.

Depuis que nous avons reçu notre carte, nous avons effectué différents tests d’utilisation, transférant des jeux de la mémoire interne de la console vers la carte et effectuant le trajet inverse. Nous avons également essayé de lancer différents jeux de l’un à l’autre, pour avoir une idée de la façon dont cela affecte l’expérience utilisateur.

Pour commencer, disons que les jeux à reprise rapide ne semblent pas être une différence mesurable, ce qui était par contre attendu.

Début des jeux

Au démarrage d’un jeu comme Dirt 5, jusqu’à ce que le menu principal nous ait pris 1 minute 26 secondes depuis le disque, tandis que depuis la carte, cela nous a pris 1 minutes et 38 secondes.

Dans le cas d’un jeu comme Call of Duty: Black Ops Cold War, il a fallu 26,07 secondes sur le disque et 27,60 secondes sur la carte.

Tester cela dans Sea of ​​Thieves nous voulions le tester jusqu’au moment même où nous avons pu commencer à jouer en mode “Aventure”, car c’est un jeu qui, dans le menu pour démarrer le jeu, prenait beaucoup de temps dans la génération précédente. Nous l’avons fait en sautant les intros et autres, donc le facteur humain doit être pris en compte, mais dans plusieurs tests, les différences ont été minimes. Nous avons choisi un test moyen pour vous donner une idée du résultat, en prenant une minute et 3 secondes de la carte, tandis que du disque la différence a à peine atteint environ 4 secondes.

Transfert

En ce qui concerne le transfert de jeux entre la console et la carte, le transfert d’un jeu comme Dragon Quest XI S de 31,59 Go nous a pris 1 minute 14,72 secondes de la mémoire interne vers la carte tandis que le processus inverse nous a pris 52,61 secondes . Avec Call of the Sea de disque à carte, il a fallu 17,01 secondes pour ses 10,24 Go, alors qu’il fallait 16,75 secondes pour le faire d’une carte à l’autre.

À la recherche de plus grandes différences, j’ai utilisé un jeu lourd, en particulier CoD: Black Ops Cold War avec quatre add-ons, ce qui se traduit par un poids de 147,52 Go, dans ce cas, passer d’un disque à une carte nous a pris 4 minutes et 5 secondes , tandis que le chemin inverse a pris 4 minutes et 3 secondes.

Bien sûr, ce n’est qu’un exemple des tests que nous avons effectués avec d’autres jeux, à la fois au niveau du départ et du transfert. Cependant de manière générale et compte tenu du facteur humain dans les mesures, on peut dire que les performances de la carte sont tellement similaires à celles offertes par le stockage interne qu’elles ne méritent pas d’être prises en compte. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais dans les jeux que nous avons essayés, nous ne les avons pas trouvées.

Parallèlement à cela, la carte d’extension Seagate nous permet de la configurer comme emplacement d’installation par défaut ou d’être définie comme point de sauvegarde pour les captures d’écran.

Conclusions

Lorsqu’il s’agit d’étendre la capacité de stockage de notre Xbox Series X | S via une carte d’extension, pour l’instant, la seule option est d’utiliser celle fournie par Seagate. En sa faveur, il doit tenir ses promesses, avec une expérience utilisateur dont la différence avec celle que nous avons avec le stockage interne est à peine mesurable, contre un prix de 249,99 € dans le Microsoft Store ou 229,99 € que nous pouvons voir maintenant sur Amazon. Bien sûr, si nous avons le besoin d’étendre le stockage de notre Xbox Series et que le prix n’est pas un problème, la carte d’extension Seagate ne va pas nous décevoir et est la meilleure option pour conserver la même expérience utilisateur.

Carte d’extension de stockage Seagate

229,00 €

