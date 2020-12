Trouver des cartes graphiques bon marché est devenu très difficile, surtout si on se limite au marché de première main, c’est-à-dire si nous recherchons de nouveaux produits. Cela a une explication très simple que je souhaite partager avec vous pour contextualiser un peu ce guide avant de passer à l’essentiel.

La pandémie COVID-19 a eu un impact majeur sur la production de plaquettes de silicium. Des géants comme TSMC ont vu leurs capacités de production limitées pendant une grande partie de cette année, un scénario qui a été aggravé par le lancement quasi simultané de nouveaux produits nécessitant un grand nombre de semi-conducteurs:

Xbox Series X-Series S et PS5– Ils utilisent un APU de nouvelle génération, une mémoire GDDR6 et des disques SSD.

Processeurs Ryzen 5000: qui sont fabriqués dans le processus 7 nm de TSMC.

Cartes graphiques Radeon RX 6000: qui utilisent des GPU également fabriqués dans le processus 7 nm de TSMC, ainsi que la mémoire GDDR6.

Cartes graphiques RTX 30– Avec les GPU utilisant le processus 8 nm de Samsung, ainsi que la mémoire GDDR6X et GDDR6.

Comme nous l’avons vu dans cet article, le AMD a dû prioriser les wafers reçus pour fabriquer des APU Xbox Series X-Series S et PS5, et le directeur financier de NVIDIA a également reconnu avoir problèmes d’approvisionnement majeurs.

Le quatrième trimestre de l’année a été très ému par le lancement de ces nouveaux produits, et tous ont été affectés par une pénurie de composants et de semi-conducteurs qui, par ailleurs, a fini par être aggravée par une forte demande et par la présence infâme de spéculateurs engagés dans la revente, Ils ont amassé presque tout le stock pour contrôler les prix à volonté et gagner de l’argent en profitant du faible niveau de l’offre et de la forte demande.

D’autre part, NVIDIA et AMD ont cessé de fournir de nouvelles unités de leurs séries Radeon RX 5000 et RTX 20, qui a laissé le canal de vente pratiquement en rupture de stock de cartes graphiques milieu-haut de gamme et haut de gamme, à quelques exceptions près. Seuls le milieu de gamme et le bas-milieu de gamme ont été sauvés, bien que les prix aient été considérablement gonflés.

Dans cet esprit, il est facile de comprendre pourquoi nous disons qu’acheter des cartes graphiques bon marché mais puissantes pour les jeux 1080p est devenu presque impossible si nous regardons les grands détaillants, mais heureusement on peut trouver un débouché sur le marché de l’occasion, où les prix sont encore assez stables.

Je sais qu’avec l’arrivée de Cyberpunk 2077, beaucoup de nos lecteurs sont en attente de pouvoir renouveler votre PC pour profiter de ce titre dans de bonnes conditions. Par conséquent, je vous ai encouragé à partager ce guide avec vous, où vous trouverez une sélection de cartes graphiques bon marché qui vous permettront de jouer en 1080p sans problème, à condition d’ajuster le niveau de qualité graphique.

Les prix que vous allez voir sont une moyenne raisonnable basée sur les prix que j’ai vus au cours des deux dernières semaines dans les principaux canaux de seconde main. Évidemment ceux-ci peuvent fluctuer, en fait certains vendeurs gonflent le prix, mais payer un chiffre plus élevé n’est pas une bonne idée, Alors garde cela en tête.

Cartes graphiques bon marché et puissantes pour les jeux 1080p: cinq recommandations

Dans le but de façonner un guide simple et facile à interpréter, j’ai directement sélectionné Cinq cartes graphiques bon marché que nous pouvons trouver sans effort sur le marché de l’occasion, et ils offrent toujours de bonnes performances 1080p dans presque tous les cas.

Ce sont toutes des cartes graphiques bon marché à proprement parler, c’est-à-dire que j’ai corrigé une limite inférieure à 150 euros, et je voulais regrouper différents modèles avec des prix différents pour que vous trouviez tous au moins une option en fonction de votre budget, même si elle est assez faible.

Je comprends que le concept de cartes graphiques bon marché n’est peut-être pas le même pour tout le monde, mais je pense que passer à autre chose une échelle comprise entre 50 et 200 euros est très raisonnable, Et cela est conforme à l’idée que la plupart d’entre nous ont de ce qu’est une carte graphique bon marché. Sans plus tarder, nous entrons dans le sujet, vous pouvez laisser des questions dans les commentaires.

1.-Radeon RX 560 avec 4 Go pour 50 euros

Cette carte graphique s’inscrit dans ce que nous pouvons considérer comme bas de gamme, mais grâce aux améliorations qu’il a reçues au niveau du pilote, son bon support DirectX 12 et ses 4 Go de mémoire graphique il a assez bien vieilli.

Votre performance varie considérablement en fonction de chaque jeu spécifique, car dans certains cas, il offre une bonne expérience même en 1080p et de hautes qualités. Dans les titres les plus exigeants, nous n’aurons aucun problème à jouer avec un mélange de paramètres moyens et faibles, résolution 1080p et garder un 30 FPS stable.

L’une des meilleures cartes graphiques bon marché que nous pouvons actuellement trouver pour jouer en 1080p si nous avons un budget très limité, et sans aucun doute une option bien plus intéressante que la GTX 1050, qui ne dispose que de 2 Go de mémoire graphique.

Spécifications du RX 560 4 Go

Architecture GCN (cœur Polaris 21 à 14 nm). GPU 1175 MHz-1275 MHz, mode normal et turbo. 1 024 shaders. 64 unités de texturation. 16 unités raster. Bus 128 bits. 4 Go de GDDR5 à 7 000 MHz.TDP 80 W. Nécessite une alimentation de 350 watts, 18 A et un connecteur à 6 broches.

Et comment ça marche dans Cyberpunk 2077? Très juste, en 1080p et de faible qualité, il a des moyennes de 20 à 25 FPS.

2.-GeForce GTX 960 avec 4 Go pour 65 euros

C’est une carte graphique assez ancienne, puisqu’elle est arrivée sur le marché en 2015, mais dans sa version avec 4 Go de mémoire graphique offre toujours de très bonnes performances dans la majorité des cas.

Son prix peut beaucoup fluctuer, car le modèle 4 Go était moins populaire à l’époque que celui de 2 Go, mais ce dernier perd de la vitesse en raison de la consommation croissante de mémoire graphique dans les jeux actuels, il faut donc l’éviter.

Une des cartes graphiques bon marché le plus ignoré, mais aussi l’un des plus intéressants si on le trouve à un bon prix.

Spécifications de la GTX 960 4 Go

Architecture Maxwell de deuxième génération (cœur graphique GM206 à 28 nm). 1 024 shaders. GPU 1127 MHz-1178 MHz.64 unités de texture. 32 unités raster. Bus 128 bits. 4 Go de GDDR5 7 GHz.120 watts TDP. Nécessite une alimentation de 400 watts, 20 A, plus un connecteur d’alimentation supplémentaire à 6 broches.

Et comment ça marche dans Cyberpunk 2077? À 1080p, il est capable de maintenir des moyennes assez stables de plus de 30 FPS avec une faible qualité. Si nous passons à une qualité moyenne, nous aurons environ 22-25 FPS.

3.-GeForce GTX 970 pour 85 euros

Le sexe une grande polémique à l’époque quand on a découvert qu’il utilisait une configuration de mémoire graphique très particulière (jetez un œil aux spécifications), mais la vérité est que cela reste l’une des meilleures cartes graphiques que NVIDIA a publié jusqu’à présent en rapport qualité-prix.

Cette valeur a été maintenue tout au long de son arrivée sur le marché de l’occasion, en particulier après le barrage des unités des séries GTX 1060 et RX 570 qui a été produit au cours de la dernière année. Cela a permis à son prix de tomber à des niveaux raisonnables, et en a fait l’une des meilleures cartes graphiques d’occasion bon marché pour jouer à 1080p à bas prix.

Ses performances sont généralement assez bonnes pour jouer à presque tout 1080p et haute qualité couramment, même si dans les titres les plus exigeants, nous devrons nous contenter 30 FPS stables.

Spécifications de la GTX 970 4 Go

Architecture Maxwell de deuxième génération (noyau GM204-200 à 28 nm). 1664 shaders. GPU à 1051 MHz-1178 MHz, mode normal et turbo. 104 unités de texturation. 56 unités raster. 3,5 Go de GDDR5 7 GHz sur un bus 224 bits. 512 Mo de GDDR5 7 GHz sur un bus 32 bits. TDP de 145 watts Nécessite une alimentation de 500 watts, 28 A et deux connecteurs à 6 broches.

Et comment ça marche dans Cyberpunk 2077? Il atteint des moyennes stables de 30 FPS en 1080p et de qualité moyenne.

4.-GeForce GTX 1060 avec 6 Go pour 120 euros

C’est un modèle qui, globalement, fonctionne plus ou moins au niveau d’une GTX 980, bien qu’il ait plus de mémoire graphique, et cela vous donne un net avantage dans certains titres. Cela devrait également se traduire par une durée de vie plus longue.

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent, il existe également une version de la GTX 1060 avec 3 Go de mémoire graphique, mais il ne vieillit pas bien du tout, il vaut donc mieux l’ignorer, même si c’est moins cher.

De toutes les cartes graphiques bon marché que nous avons vues jusqu’à présent, c’est la deuxième plus puissante. Avec lui, nous pouvons jouer presque tout 1080p et haute ou très haute qualité avec un bon niveau de fluidité.

Spécifications de la GTX 1060 6 Go

Architecture Pascal (GP106). 1 280 shaders. GPU à 1506 MHz / 1708 MHz.80 unités de texture. 48 unités raster. Bus 192 bits. 6 Go de GDDR5 8 GHz effectif. TDP de 120 watts. Il nécessite un connecteur à 6 broches et une source de 20 A et 400 watts.

Et comment ça marche dans Cyberpunk 2077? Il élève un peu la barre par rapport au précédent, et nous permet de le jouer en 1080p et en qualité moyenne-haute avec 30-40 FPS également assez stable.

5.-Radeon RX 580 avec 8 Go pour 125 euros

Comme plus d’un de nos lecteurs l’auront deviné, c’est, de toutes les cartes graphiques que nous avons vues dans cet article, la plus puissante. Il fait un peu plus que la GTX 1060 de 6 Go dans la plupart des cas, cependant son prix est assez gonflé et il peut être difficile de le trouver pour 125 euros.

Personnellement, et voyant la bulle qui règne actuellement sur le marché des cartes graphiques en raison des problèmes de stock que j’ai indiqués, Je ne paierais pas plus que ce chiffre, je préfère attendre, même si pour cela il devait reporter la jouissance d’un jeu spécifique.

En termes de performances, ce modèle peut gérer à peu près tout 1080p et de très hautes qualités maintenant un bon niveau de fluidité.

Spécifications du RX 580 8 Go

Noyau graphique Polaris 20. 2 304 shaders. GPU à 1257 MHz-1386 MHz.144 unités de texturation. 32 unités raster. Bus 256 bits. 8 Go de GDDR5 à 8 GHz effectifs. TDP de 185 watts. Nécessite un connecteur à 8 broches. Nous aurons besoin d’une source de 27A et 500 watts.

Et comment ça marche dans Cyberpunk 2077? Il offre des performances similaires au précédent.