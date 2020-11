Si vous avez réservé votre Xbox Series, il est fort possible que dans quelques jours, elle arrive à la maison. La nouvelle génération de consoles Microsoft sera une évolution profonde par rapport aux consoles actuelles, à la fois en temps de chargement et en fonctions et bien que beaucoup de nos accessoires puissent continuer à les utiliser, les fabricants commencent à présenter leurs équipements conçus pour eux comme neufs. Kaira Pro, Casques Razer pour la série Xbox et les jeux «en nuage».

Razer Kaira Pro, son TriForce et connectivité sans fil Xbox

Si vous avez suivi les dernières critiques que nous avons faites des dernières versions de casque Razer, vous connaissez déjà notre opinion sur le Pilotes TriForce Titanium 50 mm. Celles-ci permettent de reproduire de manière plus détaillée et riche les basses, moyennes et basses fréquences, devenant l’un des grands atouts de la marque qui bien sûr a également été implémenté dans le nouveau Kaira Pro. Tout en communiquant avec nos coéquipiers nous avons une microphone supercardioïde avec technologie HyperClear.

Conçus pour une utilisation sans fil, ces écouteurs disposent d’une connectivité Xbox Wireless pour se connecter à la console et Bluetooth 5.0 pour pouvoir le connecter à des PC, smartphones et tablettes Android et ainsi pouvoir les utiliser pour profiter des nouvelles plateformes de jeux dans le cloud.

«Maintenant que les joueurs peuvent jouer à leurs jeux préférés en déplacement, le besoin d’un casque multi-plateforme hautes performances est plus grand que jamais», a déclaré Alvin Cheung, vice-président senior de l’unité des périphériques de Razer. «Avec le Kaira Pro, les joueurs ont désormais un seul casque à utiliser sur leur Xbox Series X | S ou leur PC, qui est également idéal pour leur mobile ou tablette Android. En combinant le Kaira Pro avec un Razer Kishi et le Xbox Game Pass Ultimate, les joueurs peuvent profiter d’une expérience de console complète où qu’ils aillent. “

Le Kaira Pro a un bouton avec 4 réglages d’égalisation, de la mousse à mémoire dans ses coussinets d’oreille et un design de serre-tête où la légèreté et le confort ont prévalu.

Spécifications Razer Kaira ProÉcouteursRéponse en fréquence: 20 Hz – 20 kHz Impédance: 32 Ω à 1 kHz Sensibilité (@ 1 kHz): 108 dB Haut-parleurs: néodyme 50 mm Diamètre interne des écouteurs: Largeur 56 mm / Longueur 67 mm Coussins d’oreille ovales: conçus pour couvrir toute l’oreille et avec du tissu transfert de chaleur, parfait pour un confort maximal lors d’une utilisation prolongée Type de connexion: Direct to Xbox / ou Xbox Adaptateur sans fil pour Windows 10 Portée sans fil: 10 mètres Fréquence sans fil: 2,4 GHz / 5 GHz Autonomie de la batterie: jusqu’à 15 heures (avec éclairage Chroma ) ou 20 heures (sans éclairage Chroma) MicrophoneRéponse en fréquence: 100-10 000 Hz Rapport signal / bruit:> 60 dB Sensibilité (à 1 kHz): -54 ± 3 dB Motif de capture: UnidirectionnelRangPortée Bluetooth sans fil: jusqu’à 10 mètresExigences du produitPériphériques Xbox One / Xbox One S / Xbox One X / Xbox Series X | SPC (Windows 10) avec connectivité Bluetooth 5.0

Prix ​​et disponibilité

Les nouveaux Razer Kaira Pro sont désormais disponibles au prix de 169,99 € sur le site Web de Razer. En outre le Razer Kaira a également été présenté, un appareil qui diffère de la version Pro en ce qu’il manque de connectivité Bluetooth et qui sort au prix de 119 €, disponible à partir du 13 novembre.

