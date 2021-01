Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Froskurinn est l’un des commentateurs de League of Legends les plus connus, à la fois dans le LEC européen et dans le LCS nord-américain, comme il a jeté dans ces deux concours pendant de nombreuses années. Malheureusement, la semaine dernière, on a appris que il cesserait de faire partie de l’équipe de lanceurs de sorts du LEC.



Maintenant Forskurinn a enflammé le débat sur les réseaux avec un commentaire. Le commentateur s’est plaint sur son Twitter de la petite diversité raciale qui existe entre les casters de la compétition européenne maximale de League of Legends.

Dans le message qu’elle a écrit: «Comme toujours, je suis très heureuse que LEC démarre et de voir mes pairs prospérer. Cette équipe est spectaculaire. Cela dit, nous devons parler de diversité dans les émissions d’esports, car diable, il y a trop de blanc ici. Une cible aveuglante. À perte de vue: blanc ».

Il a même plus tard commenté que “ça fait du bien de bloquer les racistes”.

Comme toujours, très excité pour le #LEC de commencer et de voir mes pairs continuer à prospérer. Cette équipe est incroyable. Cela dit, nous avons vraiment besoin de parler de diversité dans les émissions d’esports parce que c’est une merde sacrée qui est beaucoup de blanc. Juste aveuglément blanc. À perte de vue: blanc. – Froskurinn (@Froskurinn) 18 janvier 2021

Bloquer les racistes fait du bien. Le contenu n’est pas pour vous – passez un bon moment! – Froskurinn (@Froskurinn) 19 janvier 2021

