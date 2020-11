Tout ne sera pas une bonne nouvelle dans le monde des projets cinématographiques, et en voici une mauvaise: la plateforme Hulu, propriété de The Walt Disney Company, a décidé d’annuler Castle Rock (Sam Shaw et Dustin Thomason, depuis 2018) après seulement deux saisons. Cette série a rassemblé les histoires terrifiantes que le romancier Stephen King a placées dans la ville imaginaire de Castle Rock, les a unies et élargies, allant plus loin dans son arc narratif et nous fournissant ainsi des arguments inédits qui n’apparaissaient pas dans les œuvres de l’Américain. Mais cette proposition, qui n’avait pas été fascinante, ne pourra pas le faire.

La première saison, avec de splendides épisodes tels que “The Queen” (1×07), comprend des éléments des intrigues littéraires de The Mystery of Salem’s Lot (1975), The Shining (1977), Rita Hayworth and the redemption of Shawshank (1982) et ceux dans lequel intervient le shérif Alan Pangborn, comme The Dark Half (1989) ou The Store (1991). Et le second se concentre, avant tout, sur ce personnage magnifique qu’est Annie Wilkes (Lizzy Caplan), la méchante souvenir de Misery (1987), mais aussi sur les hommes redoutables de la famille dysfonctionnelle Merrill, présents dans The Body (1982) ou Le chien du Polaroid (1990). Mais L’avenir de Castle Rock, avec tant de possibilités, n’existe plus.

