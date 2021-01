Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Un peu plus de 4 ans se sont écoulés depuis le lancement mondial de Pokémon GO en 2016 et même si le jeu ne maintient plus sa popularité initiale, les souvenirs de l’énorme impact médiatique du jeu restent toujours dans la mémoire collective. Des foules de gens et même de véritables foules de joueurs dispersés dans toute la ville à la recherche de Pokémon, tel était le panorama de ce qui allait bientôt devenir l’application mobile avec les gains les plus élevés de l’histoire au cours de son premier mois.

Mais ce succès s’est accompagné en même temps d’une énorme controverse, causée par le danger probable que l’application pourrait représenter pour ses utilisateurs car il s’agit d’un jeu basé sur la mise en public. Les accidents de voiture, les vols, les blessures et même des centaines de morts font partie de la liste des dangers causés par l’application.

Ethan Mollick, professeur à l’Université de Pennsylvanie, a publié dans ses réseaux une étude réalisée par l’Université Purdue qui montre le montant des dommages collatéraux que le jeu a causés. Le document estime que plus de 145 000 accidents de voiture, plus de 30 000 personnes blessées et jusqu’à 256 décès ont été causés directement par le jeu Nintendo.

On ne parle pas assez du fait que le jeu vidéo le plus meurtrier est de loin Pokémon Go. Cet article estime que la distraction des joueurs de Pokémon Go a conduit à 145 000 accidents de voiture, blessant 30 000 personnes, tuant 256 et entraînant entre 2 et 7,3 milliards de dollars de dommages sur 148 jours. https://t.co/9LOEliJyIK pic.twitter.com/3L9zZnr7Fw – Ethan Mollick (@emollick) 4 janvier 2021

Le document ne comprend que les données collectées dans le comté de Tippecanoe, Indiana, qui a connu une augmentation exponentielle des accidents et des blessures dus au jeu.

Nous documentons une augmentation disproportionnée des accidents et des dommages aux véhicules, des blessures et des décès associés à proximité des endroits où les utilisateurs peuvent jouer au jeu en conduisant. Nous estimons que le coût supplémentaire à l’échelle du comté des utilisateurs jouant à Pokémon GO en conduisant est compris entre 5,2 et 25,5 millions de dollars au cours des 148 jours suivant l’introduction du jeu. L’extrapolation de ces estimations aux niveaux nationaux donne un total compris entre 2,0 et 7,3 milliards de dollars.

Ces données sont le reflet des incidents causés uniquement sur le lieu d’étude, mais on pense qu’à l’échelle mondiale, ces accidents augmenteraient considérablement. Il est de notre responsabilité de prendre les précautions appropriées lors de nos sorties à la chasse aux pokémon et d’être conscient que si nous allons conduire, le téléphone portable doit être mis de côté, éviter les accidents est plus facile que de les regretter.

