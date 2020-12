Caveman Warriors – Édition Deluxe pour Nintendo Switch

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer si un extraterrestre devient friand de vos bébés et décide de les emmener sans la permission de ses parents? C’est ce que ça soulève Caveman Warriors – Édition Deluxe, un jeu disponible sur Nintendo Switch disponible pour un peu plus de 20 €. Le titre propose une aventure passionnante et préhistorique dans laquelle son protagoniste saute, grogne et écrase tout pour sauver les créatures des griffes extraterrestres.

Les joueurs voyagent dans le temps et libèrent un homme des cavernes intérieur. Il y a différents personnages jouables, avec quatre personnages, chacun avec des capacités uniques qui aident à surmonter les obstacles sur le chemin, pouvant changer de personnage à tout moment. De même, le jeu a également des niveaux secrets pour offrir plus de plaisir.

Inspiré par d’autres jeux comme New Super Mario, Joe & Mac et Trine, Caveman Warriors: Deluxe Edition comprend le jeu physique, la bande-son, le livre d’art et l’ensemble d’autocollants.