Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La controverse sur les remboursements Cyberpunk 2077 n’a fait que s’intensifier, nous avons récemment appris que Sony avait décidé de supprimer entièrement Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. Une décision qui a simplifié le remboursement pour ceux qui ont acheté le jeu numériquement et veulent leur argent, mais d’un autre côté, l’avenir de Cyberpunk 2077 est assez incertain sur la console de Sony, mais la société a déjà publié une déclaration à ce sujet, et c’est ce qu’ils ont à dire.

Tu peux lire: Cyberpunk 2077 a été supprimé du PlayStation Store

CD Projekt Red a approuvé la décision prise par PlayStation de retirer Cyberpunk 2077 de son magasin, car selon la société, cette décision a été prise après que les deux parties se sont rencontrées pour analyser la situation, afin qu’elles soient parvenues à un accord pour continuer. le chemin que nous connaissons tous déjà.

La société a également souligné que ceux qui ont acquis une copie numérique de Cyberpunk 2077 et décident de la conserver, pourront y accéder à tout moment, même s’il n’est plus disponible sur le PS Store, une plate-forme dont il est parti jusqu’à nouvelle notification. Cela signifie que si vous disposez de la version numérique et que vous la désinstallez de votre PS4, vous pourrez la télécharger à nouveau sans problème. La version physique du jeu pour PS4 continuera à vendre et vous recevrez, comme déjà promis, tout le support du jeu sous forme de mises à jour et de correctifs pour améliorer l’expérience.

Les projets futurs de PlayStation sur le jeu ne sont pas encore connus, car ils ont retiré le jeu de leur magasin indéfiniment, ce qui signifie qu’il peut et doit revenir à un moment donné, la question est de savoir quels aspects Sony évaluera pour envisager de le ramener. Cyberpunk 2077 dans votre magasin.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord